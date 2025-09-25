大島由香里アナ、3年ぶりの大胆イメチェン「全頭ブリーチは初めて」 新ヘア公開に反響続々
フリーアナウンサーの大島由香里（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。3年ぶりに髪をばっさりカットした姿を披露。さらに、人生初となる全頭ブリーチにも挑戦した。
【写真】印象ガラリ！新ヘアを披露した大島由香里
投稿では「ばっさりさっぱり3年ぶり」「全頭ブリーチは初めて」「色も長さも全部おまかせで」と報告。施術の途中で一時金髪になったことに驚いたというが、最終的には「グレージュっぽい オリーブっぽい色になった」と新しい髪色に満足げな様子を伝えた。
写真ではショートボブに仕上げられたスタイルが公開されており、ハッシュタグには「#美容院 #ヘアカット #ヘアカラー #ショートボブ #グレージュ」などと添えられている。
この投稿にフォロワーからは「高島礼子さんに似ててびっくり（綺麗という意味です！！！）」「うわーすごくイメチェン、もちろんお似合いです」「短いのも、クールで似合うわ〜」など、ファンからの反響が多数寄せられている。
【写真】印象ガラリ！新ヘアを披露した大島由香里
投稿では「ばっさりさっぱり3年ぶり」「全頭ブリーチは初めて」「色も長さも全部おまかせで」と報告。施術の途中で一時金髪になったことに驚いたというが、最終的には「グレージュっぽい オリーブっぽい色になった」と新しい髪色に満足げな様子を伝えた。
この投稿にフォロワーからは「高島礼子さんに似ててびっくり（綺麗という意味です！！！）」「うわーすごくイメチェン、もちろんお似合いです」「短いのも、クールで似合うわ〜」など、ファンからの反響が多数寄せられている。