©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「ねっとりおいしい里芋」をテーマに、旬を迎える“さといも”を使ったメニューを日本料理のプロ・簾達也 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「里芋苦手だったんですが、義母が作るシチューに里芋が入ってて、恐る恐る食べたら、じゃがいもよりねっとり濃厚！今では、我が家の定番です！」というもの

そこで、さといもを使った３品「里芋と鶏の照り煮」「里芋のコロッケ」「根菜のミネストローネ」を提案。「ホッとする味」とDAIGOもお気に入りの、ご飯によく合う煮物を調理する。

©️ABCテレビ

「里芋と鶏の照り煮」

＜材料（２人分）＞

さといも ８個（300g）

手羽中（半分に切ったもの） 12本

こんにゃく 1/2枚

いんげん 30g

だし 500ml

砂糖 大さじ１

しょうゆ 大さじ２

みりん 大さじ２・1/2

サラダ油 適量

＜作り方＞

① さといもは皮をむいて縦半分に切り、洗って水気をきる。



② こんにゃくは手で叩いて一口大にちぎり、いんげんは半分に切る。



③ フライパンにサラダ油適量を熱し、手羽中の皮目に中火で焼き色をつけ、 さといも、こんにゃく、いんげんを加えてサッと炒め、だしを加えて落とし蓋をして、中火で５分煮る。



④ ③のさといもに火が通ったら、砂糖、みりん、しょうゆを加えて中火でとろみが出るまで、落とし蓋をして約８分煮る。



⑤ ④の全体に照りがついたら器に盛る。

【TVer】作り方を動画で見る

DAIGO「さといもにしっかりと味が入っていますね。ほろっと身がほぐれる手羽先もおいしい！故郷を感じる味ですね…といっても東京生まれの僕に、そういう故郷もないんですけど（笑）。ホッとするし、懐かしい感じがするお料理です！」

☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！

ＨＰ：https://onnela.asahi.co.jp/daidokoro

インスタグラム：https://www.instagram.com/onnela.kitchen/