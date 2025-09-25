「ANIMATION ADDICT STORE」でゆるさが可愛いTVアニメ「怪獣8号」グッズを発売
通販サイト「ANIMATION ADDICT STORE」を運営するマークウッドは、新ブランド「nhutoons」からTVアニメ「怪獣8号」のグッズを発売氏、9月25日から10月19日まで予約受付を行なう。商品の発送は2026年1月下旬ごろを予定している。
「nhutoons」は90年代のアメリカントイや POPアートのようにユーモラスでちょっぴりおとぼけフェイスが特徴の新ブランド。ビッグTシャツやブリスター風アクリルスタンド、エンベローブケースなどが発売される。
エンベローブケース
ハンドタオル
クルーネックT シャツ
ブリスター風アクリルスタンド
エンベローブケース
中身が見えやすい半透明素材でできた、マルチに使えるクリアポーチ。
価格：1,980円
日比野カフカ・怪獣8号・市川レノ
保科宗四郎・怪獣10号
鳴海 弦
ハンドタオル
もっちり柔らかな肌触りの普段使いしやすいハンドタオル。
価格：1,595円
日比野カフカ・怪獣8号・市川レノ
保科宗四郎・怪獣10号
鳴海 弦
クルーネックT シャツ
袖を通すのがわくわくする、ゆったりシルエットのクルーネックTシャツ。
価格：4,400円
日比野カフカ・怪獣8号・市川レノ
保科宗四郎・怪獣10号
鳴海 弦
デタッチャブルアクリルキーホルダー
ポップな配色の取り外し出来るパーツが嬉しいアクリルキーホルダー。
価格：1,694円
日比野カフカ
怪獣8号
市川レノ
四ノ宮キコル
保科宗四郎
鳴海 弦
ブリスター風アクリルスタンド
シャカシャカ動くキャラとモチーフが遊び心満載のブリスター風アクリルスタンドです。
価格：2,860円
日比野カフカ
怪獣8号
市川レノ
四ノ宮キコル
保科宗四郎
鳴海 弦
(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社