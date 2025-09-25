【拡大画像へ】

通販サイト「ANIMATION ADDICT STORE」を運営するマークウッドは、新ブランド「nhutoons」からTVアニメ「怪獣8号」のグッズを発売氏、9月25日から10月19日まで予約受付を行なう。商品の発送は2026年1月下旬ごろを予定している。

「nhutoons」は90年代のアメリカントイや POPアートのようにユーモラスでちょっぴりおとぼけフェイスが特徴の新ブランド。ビッグTシャツやブリスター風アクリルスタンド、エンベローブケースなどが発売される。

エンベローブケース

ハンドタオル

クルーネックT シャツ

ブリスター風アクリルスタンド

エンベローブケース

中身が見えやすい半透明素材でできた、マルチに使えるクリアポーチ。

価格：1,980円

【エンベローブケース】

日比野カフカ・怪獣8号・市川レノ

保科宗四郎・怪獣10号

鳴海 弦

ハンドタオル

もっちり柔らかな肌触りの普段使いしやすいハンドタオル。

価格：1,595円

日比野カフカ・怪獣8号・市川レノ

保科宗四郎・怪獣10号

鳴海 弦

クルーネックT シャツ

袖を通すのがわくわくする、ゆったりシルエットのクルーネックTシャツ。

価格：4,400円

日比野カフカ・怪獣8号・市川レノ

保科宗四郎・怪獣10号

鳴海 弦

デタッチャブルアクリルキーホルダー

ポップな配色の取り外し出来るパーツが嬉しいアクリルキーホルダー。

価格：1,694円

【デタッチャブルアクリルキーホルダー】

日比野カフカ

怪獣8号

市川レノ

四ノ宮キコル

保科宗四郎

鳴海 弦

ブリスター風アクリルスタンド

シャカシャカ動くキャラとモチーフが遊び心満載のブリスター風アクリルスタンドです。

価格：2,860円

【ブリスター風アクリルスタンド】

日比野カフカ

怪獣8号

市川レノ

四ノ宮キコル

保科宗四郎

鳴海 弦

(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社