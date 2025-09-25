東京メトロとはとバスは25日、車両撮影会ツアー「Dream Line-up 新木場」を10月25日(土)と26日(日)に開催すると発表しました。鉄道をこよなく愛する東京メトロの現役乗務員が発案したもので、引退した往年の名車が新木場車両基地に集結します。

2日間だけの「夢の共演」！営団時代の姿も再現

本撮影会の最大の目玉は、展示される車両のラインナップです。すでに引退した千代田線の6000系と有楽町線・副都心線の7000系に加え、新型車両への置き換えが進む半蔵門線の8000系が一堂に会します。

さらに、車両にはかつての「Sマーク」を取り付け、営団地下鉄時代の姿を一部再現するなど、ファン向けの演出が予定されています。参加者には東京メトロオリジナルグッズを進呈。

新木場駅と会場の車両基地との間は、9月にデビューしたばかりのはとバスの新車で送迎されるということで、鉄道ファンだけでなくバスファンも楽しめる企画となっています。

ツアー概要と参加特典

開催日：2025年10月25日(土)、26日(日)

時間：両日とも4部制で開催（撮影時間は各部100分）

場所：東京メトロ 新木場車両基地

料金：1人 30,000円（税込）

募集人数：両日各部34名（先着順）

参加対象：中学生以上

【豪華な参加特典】

限定ヘッドマーク：撮影会オリジナルのヘッドマークが掲出されます。

営団時代の姿を再現：車両に「Sマーク」が取り付けられます。

オリジナルグッズ：参加者には、展示車両の「車内車号プレートレプリカ」を進呈。日によってもらえるレプリカの番号が異なります。

申込は、はとバスの予約サイトで2025年9月25日(木)14時00分から先着順で受け付けます。

営団地下鉄時代から東京の地下を支えてきた名車両たちの「夢の共演」をその目に焼き付ける、またとないチャンス。予約は激戦となることが予想されるため、興味のある方は早めのチェックを！

（画像：東京メトロ・はとバス）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）