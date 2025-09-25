この組み合わせなかったかも⁉ 価値観が一変の「カレーナポリタン」
■地球上に存在するすべての飯の中で1番うまい！ かも？（バシャウマ調べ）
ついにバシャウマは赤ちゃんの笑顔ぐらい尊いものを生み出してしまいました。そうカレーナポリタンです！ 価値観が変わるほどおいしい料理を作るのに、和牛を1ヶ月熟成させる必要も、地球の反対側までスパイスを取りに行く必要もありません。ナポリタンにカレーをかけるだけでいいのです。そうだ、思い出しました！ バシャウマはカレーがかかってないナポリタンにカレーをかけるためだけに人間界にやってきた魔獣です。カレーがかかっていないナポリタンを見つけましたらご一報ください。
■価値観が一変のカレーナポリタン
【材料】（2人分）
＜カレーの材料＞
鶏もも肉…1枚
玉ねぎ（カレー用）…1/2個
にんじん…1本
水…600ml
カレーフレーク…80g
サラダ油…適量
＜ナポリタンの材料＞
スパゲティ…200g
ピーマン…1個
玉ねぎ（スパゲティ用）…1/2個
ケチャップ…大さじ2
中濃ソース…大さじ1
バター…10g
黒こしょう…少々
粉チーズ…適量
オリーブオイル…適量
【作り方】
＜カレーを作る＞
（1）鶏もも肉は食べやすい大きさに切る。玉ねぎとにんじんはざっくり大きめに切る。
（2）鍋にサラダ油を入れて熱し、（1）を入れ、中火で炒める。
（3）水とカレーフレークを入れ、具材に火が通るまで、弱火で15分ほど煮込む。
＜ナポリタンを作る＞
（1）スパゲティを袋の表記通りに茹でる。ピーマンは薄い輪切りに、スパゲティ用の玉ねぎは薄切りにする。
（2）フライパンにオリーブオイルを入れて熱し、玉ねぎを入れて中火で炒め、しんなりしてきたらケチャップ、ソースを入れてさらに炒める。
（3）ピーマンとバター、黒こしょうを加えて炒め、ピーマンに火が通ってきたら、スパゲティを加えて炒める。
＜カレーナポリタンを作る＞
（1）ナポリタンを皿に盛り、温めたカレーをかけ、粉チーズを振る。
◆著者／バシャウマ
元お笑い芸人。YouTubeやTikTokにて自身の自炊動画を投稿中。ショート動画をメインに、ありそうでなかった独自の料理が話題となり、人気が急上昇。45万人を超えるフォロワーを獲得する（2025年8月現在）。
◆注意点
・各レシピの火加減や加熱時間は目安です。ご使用の機器によって異なるので、様子を見ながら調理してください。火加減で特に記載がないものは中火となります。
・計量単位は、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200mlです。
・野菜などの下処理（洗う、皮をむく等）は、基本的に作り方から省略しています。
・本書は基本的にバシャウマ的1人分＝通常の2人分で作成しています。分量人数については各レシピを参照ください。
