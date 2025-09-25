『イコライザー』シーズン5、日本初放送！特集企画、プレゼントキャンペーンも

全米大ヒットドラマ『イコライザー』のファイナル・シーズンとなるシーズン5が、アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」にて11月26日（水）に独占日本初放送！

これを記念して、「アクションチャンネル」とCS放送の洋画専門チャンネル「ザ・シネマ」では、2チャンネルの共同企画「ドラマで映画で《イコライザー》」を10〜11月にお届けする。

アクションチャンネルでは、最強の女ロビン・マッコールが圧倒的な戦闘力で弱きを助け強きを挫く、ドラマ『イコライザー』シーズン1から4を10月16日（木）より連続放送。ザ・シネマでは、最強の男ロバート・マッコールが世の中の悪を秒殺で完全抹消し成敗する映画『イコライザー』三部作を10月13日（月・祝）に一挙放送。そして同日、ザ・シネマにてドラマ『イコライザー』シーズン1第1話の特別放送も決定！ さらに、抽選で映画『イコライザー』グッズほか豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施する。

ドラマのファイナル・シーズン放送前に、2つのチャンネルでドラマ版と映画版の『イコライザー』を楽しもう。

アクションチャンネル《放送作品情報》

『イコライザー』シーズン5（全18話）★独占日本初

放送日：字幕版11月26日（水）夜10:00スタート

毎週水曜夜10：00から2話連続

クィーン・ラティファ主演。元CIAの最強シングルマザーが弱きを助け強きを挫く。よりどころのない人々を助ける “イコライザー” ロビン・マッコールが、圧倒的な戦闘能力で悪党たちを成敗していくクライム・アクション！

今年5月に全米で放送が終了し、各話平均400万人以上が視聴したファイナル・シーズンを独占日本初放送。今年5月にアメリカのTV情報サイトTV Lineが発表した、全米の地上波ドラマの中でファンが最も打ち切りを残念がっているドラマランキングで第1位にランクインするほど、多くのファンに支持されながら惜しくも終了となった本作。ロビン、メル、ハリー、ダンテの最強チームと、ロビンを支えるヴァイ、デライラたちが織りなす物語がどのような結末を迎えるのか…!?

『イコライザー』シーズン1〜4（全56話）

放送日：字幕版10月16日（木）午後1：15スタート

毎週月曜〜金曜 午後1：15から2話連続

ファイナル・シーズン直前、過去シーズン連続放送！

ザ・シネマ《放送作品情報》

『イコライザー』

放送日:字幕版 10月13日（月・祝）夕方4：30〜ほか、

吹替版 10月16日（木）昼2：45〜

デンゼル・ワシントンが2つの顔を持つ処刑人を熱演するアクション。『トレーニング デイ』のアントワーン・フークア監督が盟友デンゼル・ワシントンと組み、1980年代放送のTVシリーズを映画化。身近な日用品を武器に利用して悪を葬る元CIA工作員は、さながら必殺仕事人。

『イコライザー2』

放送日：字幕版 10月13日（月・祝）夕方6：50〜ほか、

吹替版 10月17日（金）昼2：55〜

[PG12]デンゼル・ワシントンが無敵の戦闘マシンを再演！ハリウッド版必殺仕事人が新たな悪を裁く

デンゼル・ワシントンが昼と夜で別の顔を持つ元工作員を演じるシリーズ続編。絵の才能を持つ黒人青年と疑似的な親子関係を育み、冷酷無比な夜の顔とのギャップを際立たせる。台風が吹き荒れる街でのバトルが圧巻。

『イコライザー THE FINAL』

放送日：字幕版 10月13日（月・祝）夜9：00〜ほか、

吹替版 10月26日（日）朝11：50〜

[R15+]デンゼル・ワシントンがシリーズ最速のスピードで悪を撃退！闇の仕事請負人の死闘を描く第3弾

デンゼル・ワシントンが闇の仕事請負人を3たび演じ、より冷徹かつ無駄の無い戦闘スキルでイタリアン・マフィアに正義の鉄槌を下す。ダコタ・ファニングとの『マイ・ボディガード』以来19年ぶりの競演も。

『特番：イコライザー・レトロスペクティブ』★独占放送

放送日：10月17日（金）夕方5：10〜ほか

名シーンの振り返りやインタビューを交え、『イコライザー』シリーズの舞台裏に迫るドキュメンタリー。デンゼル・ワシントン主演『イコライザー THE FINAL』の舞台裏を取り上げたドキュメンタリー。監督やキャストのインタビュー、名シーンの振り返りなど、シリーズ全体の魅力や制作秘話が満載。

『イコライザー』シーズン1第1話「ロビン・マッコール」

放送日：字幕版 10月13日（月・祝）夜11:00

同日夕方4：30〜

クィーン・ラティファ主演！元CIAの最強ママが悪党たちを成敗していくクライム・アクションドラマ

デンゼル・ワシントン主演『イコライザー』の世界観はそのままに、米ドラマ『ザ・シークレット・ハンター』をリブート。2021年に全米で2,000万人以上が視聴した初回エピソード。大迫力アクションにも注目！

『イコライザー』プレゼントキャンペーン



クイズに答えて応募しよう！ 抽選で映画『イコライザー』グッズほか豪華賞品が計10名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催。

■プレゼント賞品

イコライザーA賞：イコライザーオリジナル キャップ（2名様）

イコライザーB賞：イコライザーオリジナル キーホルダー＆スマホグリップ（2名様）

アクションチャンネル賞：アクションチャンネル オリジナル付箋付きブロックメモ（3名様）

ザ・シネマ賞：ザ・シネマ オリジナル 保冷缶カバー（3名様）

応募期間：2025年9月24（水）〜10月26日（日）

キャンペーン応募はこちら

