先月、山形県三川町のショッピングセンターの女性用トイレに侵入し、火をつけたなどとして５４歳の無職の男が再逮捕されました。

男は直前にコインランドリーでも乾燥機に火をつけたなどとして逮捕・起訴されていて、これらの犯行について男は「うさばらしにやった」などと話しています。





非現住建造物等放火などの容疑で逮捕されたのは本籍が富山県入善町で住居不定無職の男（５４）です。

警察によりますと男は先月２７日の午後９時１４分ごろ、三川町のショッピングセンターの女性用トイレに侵入し、ペーパータオルなどに火をつけ壁などを焼損させた疑いがもたれています。

男は同じ時間帯に近くのコインランドリーに侵入して乾燥機内のタオルに火をつけたとしてすでに逮捕・起訴されていました。

男はコインランドリーでの犯行の４分後に女性用トイレで犯行を行っていました。火はライターを使ってつけていたということです。

男は容疑を認めていて、調べに対し「うさばらしにやった」などと話しているということです。

また、山形県内にいたことについては「東北地方を放浪していた」などと話しているということです。

警察が余罪や犯行のいきさつなどについて調べを進めています。