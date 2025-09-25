シーズン移行前の特別大会の名称が決定！ Jリーグが掲げる理念の実現に取り組み続ける強い決意を反映
Jリーグは９月25日に理事会を開催。2026年２月から同年６月まで開催する特別大会の名称が決定したことを発表した。
大会の名称は「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」（英字：MEIJI YASUDA J.LEAGUE 100 YEAR VISION LEAGUE）。Jリーグの公式サイトが、命名の理由を説明する。
「本大会は2026/27シーズンのシーズン移行を前に、４か月間で開催する大会です。1993年に開幕し33年を経たJリーグが、シーズン移行という大きな節目を迎えてからも、サッカーの普及やスポーツ文化の振興をはじめとする理念の実現に取り組み続ける強い決意を反映し、「Jリーグ百年構想〜スポーツで、もっと、幸せな国へ。」というJリーグの理念を分かりやすく伝えるために掲げてきたスローガンを本大会の名称に採用しました」
地域に根ざしたスポーツクラブを目指し、開幕時は10クラブでスタートしたJリーグ。その輪は2025年には全国各地で60クラブに広がった。
「J１は東西、J２・J３は東西南北、それぞれのグループでの戦いが繰り広げられる今回の大会は、わが町のクラブが60クラブまで広がったからこそ実現できる大会です。Jリーグ百年構想の実現に向け、これからのJリーグがこれまで培った数々の歴史とともに地域の名前を掲げ、世界の舞台へ挑戦できるフィールドへと、さらに発展し続ける未来への意思も込められています」
なお、本大会においても、明治安田生命保険相互会社とのタイトルパートナー契約に基本合意している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
地域に根ざしたスポーツクラブを目指し、開幕時は10クラブでスタートしたJリーグ。その輪は2025年には全国各地で60クラブに広がった。
