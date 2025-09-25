　25日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8057枚だった。うちプットの出来高が5289枚と、コールの2768枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の636枚（30円安160円）。コールの出来高トップは4万7000円の735枚（25円安185円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 6　　　-1　　　 1　　54000　
　　13　　　-1　　　 2　　53000　
　　 7　　　-1　　　 3　　52000　
　　63　　　-2　　　 6　　51000　
　　13　　　　　　　 8　　50500　
　 134　　　-3　　　12　　50000　
　　33　　　　　　　18　　49500　
　 209　　　-7　　　26　　49000　
　 132　　　　　　　43　　48500　
　 457　　 -17　　　68　　48000　
　　 9　　　　　　 105　　47625　
　　45　　 -10　　 120　　47500　
　　14　　 +15　　 135　　47375　
　　89　　 -15　　 150　　47250　
　　48　　　-5　　 170　　47125　
　 735　　 -25　　 185　　47000　
　　 3　　　+5　　 235　　46875　
　 120　　 -15　　 245　　46750　
　　 1　　 +45　　 305　　46625　
　 202　　 -10　　 305　　46500　
　　12　　 +70　　 350　　46375　
　　23　　 +15　　 360　　46250　
　　 7　　 +35　　 425　　46125　　1185 　　-185　　　 1　
　 170　　　 0　　 470　　46000　　1010 　　-120　　　14　
　　26　　　 0　　 575　　45750　
　　64　　 -25　　 615　　45625　　 865 　　-185　　　 1　
　　61　　　+5　　 700　　45500　　 775 　　 -75　　 157　
　　 9　　 +65　　 780　　45375　　 700 　　　　　　　 6　
　　 2　　 +40　　 835　　45250　　 640 　　 -85　　 131　
　　 1　　 +85　　 900　　45125　　 585 　　 -90　　　 5　
　　40　　 +10　　 990　　45000　　 560 　　 -45　　　63　
　　　　　　　　　　　　　44875　　 520 　　-105　　　 2　
　　 3　　+135　　1165　　44750　　 480 　　 -45　　　22　
　　　　　　　　　　　　　44625　　 435 　　 -55　　　69　
　　 1　　 +40　　1290　　44500　　 410 　　 -45　　 210　
　　　　　　　　　　　　　44375　　 360 　　 -65　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 345 　　 -50　　　19　
　　　　　　　　　　　　　44125　　 355 　　-130　　　 1　
　　 4　　+315　　1740　　44000　　 295 　　 -35　　 158　
　　　　　　　　　　　　　43875　　 280 　　 -25　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 245 　　 -55　　　17　
　　　　　　　　　　　　　43625　　 235 　　 -30　　　 9　
　　 6　　+110　　2085　　43500　　 210 　　 -30　　 133　
　　　　　　　　　　　　　43375　　 200 　　 -30　　　24　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 185 　　 -30　　　34　
　　　　　　　　　　　　　43125　　 180 　　 -20　　　44　
　　 6　　　　　　2600　　43000　　 160 　　 -30　　 636　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 150 　　 -20　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 140 　　 -25　　　30　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 130 　　 -30　　　54　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 125 　　 -20　　 182　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 115 　　 -45　　　74　