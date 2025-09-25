日経225オプション10月限（25日日中） 4万7000円コールが出来高最多735枚
25日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8057枚だった。うちプットの出来高が5289枚と、コールの2768枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の636枚（30円安160円）。コールの出来高トップは4万7000円の735枚（25円安185円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 -1 1 54000
13 -1 2 53000
7 -1 3 52000
63 -2 6 51000
13 8 50500
134 -3 12 50000
33 18 49500
209 -7 26 49000
132 43 48500
457 -17 68 48000
9 105 47625
45 -10 120 47500
14 +15 135 47375
89 -15 150 47250
48 -5 170 47125
735 -25 185 47000
3 +5 235 46875
120 -15 245 46750
1 +45 305 46625
202 -10 305 46500
12 +70 350 46375
23 +15 360 46250
7 +35 425 46125 1185 -185 1
170 0 470 46000 1010 -120 14
26 0 575 45750
64 -25 615 45625 865 -185 1
61 +5 700 45500 775 -75 157
9 +65 780 45375 700 6
2 +40 835 45250 640 -85 131
1 +85 900 45125 585 -90 5
40 +10 990 45000 560 -45 63
44875 520 -105 2
3 +135 1165 44750 480 -45 22
44625 435 -55 69
1 +40 1290 44500 410 -45 210
44375 360 -65 7
44250 345 -50 19
44125 355 -130 1
4 +315 1740 44000 295 -35 158
43875 280 -25 5
43750 245 -55 17
43625 235 -30 9
6 +110 2085 43500 210 -30 133
43375 200 -30 24
43250 185 -30 34
43125 180 -20 44
6 2600 43000 160 -30 636
42875 150 -20 4
42750 140 -25 30
42625 130 -30 54
42500 125 -20 182
42375 115 -45 74
