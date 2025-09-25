日経225オプション11月限（25日日中） 3万7000円プットが出来高最多213枚
25日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2195枚だった。うちプットの出来高が1772枚と、コールの423枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の213枚（7円安98円）。コールの出来高トップは4万9000円の115枚（変わらず245円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +2 3 58000
7 0 9 55000
18 0 15 54000
1 20 53500
19 0 26 53000
12 35 52500
15 0 46 52000
38 -3 77 51000
4 99 50500
57 0 140 50000
115 0 245 49000
3 320 48500
13 +40 420 48000
11 +15 540 47500
27 575 47375
35 +60 610 47250
47125 2305 -170 2
12 +20 665 47000
1 +45 800 46625
8 +50 845 46500
1 +60 905 46375
3 +95 915 46250
5 1000 46125
3 1130 45750
2 1200 45625
3 +10 1250 45500 1360 -45 9
45125 1215 -135 4
6 -20 1620 45000 1135 0 33
1 1660 44875
44750 1050 2
44500 960 -5 9
44125 860 2
44000 805 -160 28
43750 750 -95 3
43625 720 -20 1
43500 695 -40 5
43000 555 -35 4
42750 520 3
42500 475 -45 3
42000 415 -50 5
41875 380 -10 4
41750 365 6
41500 335 -40 15
41375 320 -10 8
41250 315 17
41125 295 -40 8
41000 280 -45 15
40875 275 -30 15
40750 260 -50 38
40625 250 4
40500 245 -25 3
40375 240 3
