　25日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2195枚だった。うちプットの出来高が1772枚と、コールの423枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の213枚（7円安98円）。コールの出来高トップは4万9000円の115枚（変わらず245円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　+2　　　 3　　58000　
　　 7　　　 0　　　 9　　55000　
　　18　　　 0　　　15　　54000　
　　 1　　　　　　　20　　53500　
　　19　　　 0　　　26　　53000　
　　12　　　　　　　35　　52500　
　　15　　　 0　　　46　　52000　
　　38　　　-3　　　77　　51000　
　　 4　　　　　　　99　　50500　
　　57　　　 0　　 140　　50000　
　 115　　　 0　　 245　　49000　
　　 3　　　　　　 320　　48500　
　　13　　 +40　　 420　　48000　
　　11　　 +15　　 540　　47500　
　　27　　　　　　 575　　47375　
　　35　　 +60　　 610　　47250　
　　　　　　　　　　　　　47125　　2305 　　-170　　　 2　
　　12　　 +20　　 665　　47000　
　　 1　　 +45　　 800　　46625　
　　 8　　 +50　　 845　　46500　
　　 1　　 +60　　 905　　46375　
　　 3　　 +95　　 915　　46250　
　　 5　　　　　　1000　　46125　
　　 3　　　　　　1130　　45750　
　　 2　　　　　　1200　　45625　
　　 3　　 +10　　1250　　45500　　1360 　　 -45　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　45125　　1215 　　-135　　　 4　
　　 6　　 -20　　1620　　45000　　1135 　　　 0　　　33　
　　 1　　　　　　1660　　44875　
　　　　　　　　　　　　　44750　　1050 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 960 　　　-5　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　44125　　 860 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 805 　　-160　　　28　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 750 　　 -95　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43625　　 720 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 695 　　 -40　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 555 　　 -35　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 520 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 475 　　 -45　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 415 　　 -50　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 380 　　 -10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 365 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 335 　　 -40　　　15　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 320 　　 -10　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 315 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 295 　　 -40　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 280 　　 -45　　　15　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 275 　　 -30　　　15　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 260 　　 -50　　　38　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 250 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 245 　　 -25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 240 　　　　　　　 3　