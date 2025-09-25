モーニング娘。′25・横山玲奈、メニエール病と公表 海外公演の出演見合わせ、本人が悔しさにじませる【コメント全文】
モーニング娘。'25のメンバー・横山玲奈（24）がメニエール病急性増悪と診断されたと公表した。25日、公式サイトで明らかにした。
公式サイトには「モーニング娘。'25 横山玲奈に関するお知らせ」との文書が掲載され、「メンバーの横山玲奈ですが、8月上旬より耳の不調が続き、病院の診察にて突発性難聴の兆候が見られたため加療を続けながら活動してまいりました」と報告。続けて「ところが先週よりめまい等の症状が出現し、再診の結果、メニエール病急性増悪と診断されました」と公表した。
今後については「医師と相談のうえ、今週は休養と治療を最優先すべきとの判断に至りました。あわせて、飛行機による長距離移動は控えるよう医師より指示を受けております」とし、今月下旬に予定されていた海外公演の出演を見合わせることを発表。「体調の推移を見守りつつ、医師とも相談のうえ慎重に決定し、決まり次第、改めてお知らせいたします」とした。
横山自身もコメントを寄せ「また元気な状態で皆様の前に立つために、少しお休みをさせていただきます。1日でも早く皆様の前に戻れるよう、頑張ります」なとと思いをつづった。
横山は2001年2月22日生まれ、埼玉県出身。16年12月、同グループに加入した。今年7月には、今秋予定されているコンサートツアーをもって、同グループ、並びにハロー！プロジェクトを卒業することを発表していた。
■以下、横山玲奈コメント全文
いつも応援してくださっている皆様へ
8月の上旬から耳の不調が続き、病院で受診しながら活動を続けていました。
また元気な状態で皆様の前に立つために、少しお休みをさせていただきます。
私自身、海外でのライブをとても楽しみにしていました。悔しい気持ちでいっぱいです。楽しみに待ってくださっていた皆様へ、ご迷惑とご心配をおかけしてしまいすみません。1日でも早く皆様の前に戻れるよう、頑張ります。
モーニング娘。'25 横山玲奈
