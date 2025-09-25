日本テレビの河出奈都美アナウンサーが、9月24日までに自身のInstagramを更新。フリーの沖田愛加アナウンサーとの日帰りサウナ2人旅のショットを公開し、ファンから喜びの声があがっている。

《あいかと日帰りサウナ旅 出会った時からサウナーとして意気投合して やっと、念願のサウナ旅行に行けました ととのった後に見る夕日があまりにもきれいで…2人で写真撮りまくりでした 帰りに食べたお寿司も美味しかった》

とつづり、白のノースリーブ姿でのツーショットや夕日を背景にした自身のショート動画を添えた。この投稿には、沖田アナから《楽しかったねぇーーありがとう》というコメントがつき、河出が《運転ありがとね》と返信していた。

コメント欄には、《2人ともめちゃくちゃ可愛い》《2人とも、天使過ぎる。》《何なんだこの超絶かわいい2人組。。。》などと称賛の声があがっている。

スポーツ紙記者が言う。

「河出さんといえば、8月に開催されたコミックマーケットで『新世紀エヴァンゲリオン』綾波レイのコスプレを披露し、そのクオリティの高さが話題になっていました」

河出は、8月17日に放送された情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）の特集企画で、世界最大の同人誌即売会「コミックマーケット106」に参加。ウィッグと自前の衣装で綾波レイになり切っていた。

8月16日のInstagramでは《シューイチのロケで訪れることになった人生初のコミケ。さらにはコスプレでリポートするという、私にとって本当に、夢のような時間でした！》などとつづっていた。

この投稿には、《普通にコスプレイヤー史上最強》《リアル綾波レイ 河出さんのコスプレはもうプロの域に足を踏み入れています》 など、そのビジュアルを絶賛する声があがっていた。

「河出アナは6月10日のInstagramでも、数多くの賞を受賞した漫画で2026年1月からテレビアニメ第2期の放送が始まる予定の大人気作『葬送のフリーレン』の主人公・フリーレンの弟子である女性魔法使いフェルンのコスプレを披露し、話題になっていました」（前出・スポーツ紙記者）

河出アナと沖田アナが、2人でコスプレ披露することがあるかも。