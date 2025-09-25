日経225オプション12月限（25日日中） 2万4000円プットが出来高最多22枚
25日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は122枚だった。うちプットの出来高が86枚と、コールの36枚を上回った。プットの出来高トップは2万4000円の22枚（21円）。コールの出来高トップは4万6750円の18枚（1100円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 0 4 60000
3 +15 260 50000
18 1100 46750
8 -35 1415 46000
39500 325 4
39000 285 -25 12
37500 210 -20 12
34500 115 1
33000 90 5
32750 91 1
31000 62 3
30000 56 -4 1
24000 21 22
21000 13 20
20000 12 -3 5
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 0 4 60000
3 +15 260 50000
18 1100 46750
8 -35 1415 46000
39500 325 4
39000 285 -25 12
37500 210 -20 12
34500 115 1
33000 90 5
32750 91 1
31000 62 3
30000 56 -4 1
24000 21 22
21000 13 20
20000 12 -3 5
株探ニュース