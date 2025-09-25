　25日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は122枚だった。うちプットの出来高が86枚と、コールの36枚を上回った。プットの出来高トップは2万4000円の22枚（21円）。コールの出来高トップは4万6750円の18枚（1100円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 7　　　 0　　　 4　　60000　
　　 3　　 +15　　 260　　50000　
　　18　　　　　　1100　　46750　
　　 8　　 -35　　1415　　46000　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 325 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 285 　　 -25　　　12　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 210 　　 -20　　　12　
　　　　　　　　　　　　　34500　　 115 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　90 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　32750　　　91 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　62 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　56 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　21 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　13 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　12 　　　-3　　　 5　


株探ニュース