2児の母・橋本マナミ、すっぴんパジャマ姿で自宅リビング＆時短メイク紹介「激レア過ぎる」「なんと美しいことよ！」
タレントの橋本マナミ（41）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ほぼすっぴん＆パジャマ姿でモーニングルーティンを公開した。
【写真】「なんと美しいことよ！」すっぴんパジャマ姿を披露した橋本マナミ
橋本は「【休日編】私のモーニングルーティンをお見せします」と題した動画で、すっぴん姿で登場。パジャマ姿で朝ご飯の準備や、離乳食を食べさせるプライベートな姿を披露している。
ワーママのモーニングルーティンをテーマにした動画では、“橋本流”時短メイクも紹介しており、メイクしながら子どもを見守る母の一面を垣間見せた。
続けて、自宅のリビングを公開し、幼い長女のために設置した柵（ベビーゲート）を紹介。ほかにも、抱っこ紐を付けたままドラマの台本を読み、セリフを覚えるなど、育児の合間に仕事をこなす姿も見せた。
この動画にファンからは「すっぴんのなんと美しいことよ！」「大暴れしている息子さんと冷静なマナミさんの差がシュールすぎて爆笑しました」「時短メイク激レア過ぎる」などの反響が寄せられている。
