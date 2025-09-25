43ºÐ¡¦ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤ÊÇò¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¥ó¥º¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤ÊÇò¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤ÊÇò¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÎëÌÚ°¡Èþ
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÊ¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¥ó¥º vs Åìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö ¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ô¥«¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í!!¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í »î¹ç¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡£À¤³¦4°Ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
