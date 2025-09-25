¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡Ù¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à¶¤¬ ver. A.N.I.M.E.¤ËÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡Ù¤è¤ê¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-09R-2 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥àII ver. A.N.I.M.E. ¡Á¥³¥í¥Ë¡¼Àï»ÅÍÍ¡Á¡×(88,000±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ9·î26Æü 16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
±§Ãè°è¤Ç¤Îµ¡Æ°À¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à¡×¤Î²þÎÉ·¿¡£¥ê¥Ü¡¼¡¦¥³¥í¥Ë¡¼¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÎÐ¿§¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à¶¡×¤¬ ver. A.N.I.M.E.¤ËÅÐ¾ì¡£
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥Ð¥º¡¢MMP-80¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÅù¤Î´ðËÜÅª¤ÊÁõÈ÷¤Î¤Û¤«¡¢¿·µ¬¥·¥å¥Ä¥ë¥à¡¦¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
±§Ãè°è¤Ç¤Îµ¡Æ°À¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à¡×¤Î²þÎÉ·¿¡£¥ê¥Ü¡¼¡¦¥³¥í¥Ë¡¼¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÎÐ¿§¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à¶¡×¤¬ ver. A.N.I.M.E.¤ËÅÐ¾ì¡£
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥Ð¥º¡¢MMP-80¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÅù¤Î´ðËÜÅª¤ÊÁõÈ÷¤Î¤Û¤«¡¢¿·µ¬¥·¥å¥Ä¥ë¥à¡¦¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º