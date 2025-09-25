【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

アニメ「キャッ党忍伝てやんでえ」のSteam用アクションRPG「Samurai Pizza Cats: Blast from the Past！（原題）」のブースがTGS2025に登場している。

本作は、一定の世代にはあまりに懐かしいアニメ「キャッ党忍伝てやんでえ」をゲーム化した作品。当時のアニメの質感がそのままプレイ画面になっているという、意欲的なタイトルとなっている。

「Samurai Pizza Cats: Blast from the Past！（原題）」のスクリーンショット

【『キャッ党忍伝てやんでえ』ビデオゲーム・アナウンストレーラー】

作品の電撃発表後、初めてTGSにブース出展しているということで現場を訪れてみたが、残念ながら試遊出展はなし。現場のスタッフに話を聞くと、今年は試遊版はないが、2026年のTGSで試遊版を出展する予定で、さらにその翌年の2027年の発売を目指して鋭意開発中であると教えてくれた。

試遊版はないが、代わりにブースにはアニメ放送35周年記念で制作されたグッズなどが展示されている。今後発売予定のフィギュアの見本のほか、ゲーム版に使用されている背景画などがある。特に背景画は、オリジナルのアニメ作品に参加していた鈴木典孝氏による描き下ろし。ある意味本家の絵であり、当時のアニメの空気感が蘇ってくるような味わいがある。

またブースを訪れると、ヤッ太郎、スカシー、プルルンのステッカーと猫耳カチューシャをどれか1つずつもらうことができる。特に猫耳カチューシャはかわいくできており、会場でも付けている来場者を多く見かけた。「てやんでえ」ファンでもそうでなくても、ぜひ訪れてみるといいだろう。

「キャッ党忍伝てやんでえ」ブース

ステッカーとカチューシャをもらえる

展示されている背景画。鈴木典孝氏がゲームのために描いた、ある意味オリジナル版

その他の展示

(C)SOTSU ・ Tatsunoko Production

