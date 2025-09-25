FC東京のDFアレクサンダー・ショルツが25日、小平グラウンドの練習後にTOEICを実施する一般財団法人『国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）』が主催する英語学習体験のイベントに参加した。

この日は英語を学ぶ参加者3人から英語でインタビューを受け、ショルツは困難の乗り越え方などを語った。

イベント後、ショルツは「実際、自分も語学の勉強をしているので。彼女らが抱えている悩みは、自分も昔感じてきたことだった」と振り返った。さらに、5カ国でプレーしてきた自身の経験から語学を学ぶ秘けつをこう語った。

「笑顔で楽しむことと、新しい言語を学ぶときに自信を持つことは大切なことだと思う。多くの人と話せるようになるので自信を持つことだと思う」

また、参加者の一人からは、デンマーク1部ミッティラントに所属していた20年12月に行われたCLのリバプール戦で挙げたゴールについて聞かれ「覚えてくれていてうれしかった」と言い、こう続けた。

「自分のミスから失点してしまい、そこからはチャンスをずっとうかがっていた。チームがPKを獲得してくれて、それを決めることができたんだ」

ショルツにとっても英気を養う特別な体験となったようだった。