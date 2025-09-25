神奈川県相模原市は、不用となった下水道のマンホール蓋を販売することを決め、購入者を募っている。

不用になったマンホール蓋はこれまで建設業者に引き取ってもらっていたが、初めて一般向けに販売することにした。

販売されるのは計２０枚で、１９８２〜２０１１年に製造されたもの。市の木ケヤキ、市の花アジサイ、市の鳥ヒバリなどがデザインされている。直径６０センチ、重さ４０キロ・グラム（デザイン６種、１枚税込み３３００円）と、直径３０センチ、重さ１３キロ・グラム（デザイン２種、１枚税込み２２００円）の各１０枚。いずれも未使用だが屋外で保管され、さびたり、傷がついたりしている。

市のホームページに蓋の写真やデザインの一覧を掲載しているほか、一部の蓋は市役所本庁舎本館１階に展示している。

申し込みは、市ホームページ掲載の申込用紙に必要事項を記載し、市下水道保全課に郵送、または持参する。３０日必着。購入は各規格１枚までで、希望者多数の場合は抽選で決定。引き渡しの際は自身で持ち帰ることや、他人への譲渡はしないことなどを条件としている。

今月１日に受け付けを開始し、２２日正午までに２５人から申し込みが寄せられている。内訳は、市内１２人、相模原市以外の県内１人、県外１２人だという。同課の担当者は「全国にマンホール蓋のマニアがいるのではと考えていたが、やはり関心は高そうだ」と話している。

問い合わせは、同市下水道保全課（０４２・７０７・１９０８）へ。