双子妊娠中で出産を目前に控える歌手・タレントの中川翔子さんが、絵日記を自身のインスタグラムに投稿しました。

【写真を見る】【 中川翔子 】妊娠中「双子にあやつられたと思う」食べたいもの見たいものを絵日記に “カルビ・スイカ・刃牙＆仮面ライダー”





今回翔子さんが投稿した絵日記は「今日は双子に脳をあやつられたとしか思えなかった」「妊娠中に異常に食べたくなったものたち」というお題。可愛い双子を様々な食べ物が囲む楽しそうな手描きのイラストになっていますが、書き添えられている文章はディテールに富んでいて、「カルビ！！食べさせろ！！ってピンポイントで脳に聞こえた気がした」「スイカ様 本当に数え切れないくらい食べまくった！！双子の好物かな！」と、これまでの投稿でも筆頭だったものが登場。

さらに「毎日のフルーツ」「インドカレーとチーズナン」「サクレレモン」「たいやき（あんこ）」などをぎっしり書き込んでいます。そして「あんまり好きじゃない食べ物にも指令がきたり」「不思議だなー」という実感も。



また「異常に刃牙と仮面ライダー見たくなったw」と、格闘マンガとヒーロー特撮の筆頭作品とも言えるタイトルが登場。「男子の血がさわいでるのかなあ」と想像を巡らせています。









翔子さんは「物を落としたときに使う」というマジックハンドを構えた写真も投稿。フォロワーからは「私も今年スイカ9玉1人で食べました！！」「カルビ食べたいのわかります！」「私は長男の時は苺毎日食べてました」「私は桃やサラダが食べたい！」「しょこたんの言ってる通りお腹の中で絶対指令出してるよ」など、経験者から様々な体験談が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】