【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／フェニックス）

【映像】大谷、敵軍野手をチョップ→咄嗟に出た“気遣い”

ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。初回の第1打席でフェンス直撃のスリーベースを放ち、今季最長となる28試合連続出塁をマークした直後の“気遣い”に注目が集まった。

大谷は第1打席で過去通算10打数1安打と苦手とする先発ネルソンと対峙。カウント3−1からの5球目を強振すると、打球はセンター方向へ一直線。完璧に捉えられた一打は7.6メートルの高い壁に阻まれ、スタンドインとはいかなかったが、フェンス直撃のスリーベースに。今季9本目、キャリアハイを更新する三塁打となった。

三塁上に立った大谷は、おなじみの“フリフリダンス”を披露。しかし振った手がたまたまそばにいた三塁手アレクサンダーの頭部に当たり、まるでチョップするような形に。大谷はすぐに相手を振り返り、“ごめん、痛くなかった？”とでも言うように心配する素振りを見せた。

ABEMAで実況を務めた生明辰也アナウンサーも「ポーズしたときにちょっと当たっちゃいましたかね」と笑いを交え、実況席からも和やかな雰囲気が漂った。

スリーベース直後の一幕は、豪快なバッティングと同時に見せた大谷の気遣いを象徴するシーンに。記録更新の一打に加え、思わぬ“ごめんポーズ”でもファンをほっこりさせた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）