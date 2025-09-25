カリスマキリンへの道

『みんな大きくなったよ』本上まなみ（ミシマ社）

お茶のＣＭなどで人気となり、「癒やし系」と呼ばれた俳優の本上まなみさん（５０）が、エッセー集『ほんじょの虫干。

』で注目を集めたのは１９９９年でした。刊行から２５年が過ぎたことを記念し、『みんな大きくなったよ』（ミシマ社）が出版されました。

本上さんは東京生まれ、大阪育ち。母の実家がある山形県の庄内が心の古里です。結婚や出産を経て２０１３年から「子どもは、水のあるところ、土の多いところで育ってほしい」と京都に移住しました。今著は「庄内 私のふるさと」「京都に暮らして」「私の東京物語」などテーマ別に身の回りの出来事を記す文章を収めます。

かつてＣＭやドラマなどのふんわりした雰囲気から、安易に「癒やし系」と本上さんのことを決めつけていた人は、エッセーに触れて反省するでしょう。「癒やし系」ではなく、本上さんの文章は、「癒やしそのもの」なのです！

自然、子育て、庄内の親戚たちとの交流。気温や湿度が上がる季節には、行商で自宅に立ち寄る農家の方から、トマトやインゲン、キュウリなどを求めます。京都に引っ越してからは新鮮な野菜のおいしさに目覚めました。台所には野菜を蒸し上げられるように中華蒸籠（せいろ）が欠かせません。行きつけの豆腐屋さんは、手間や時間をかけ、薪をくべるかまどで大豆を炊くことを大切にしています。

作中には、俳句も収められていました。子どものころに母とワラビ採りをしたことを詠んだ句です。

＜あの崖の上がわらびの萌える野と＞

本上さんは、子どものころから宮沢賢治『注文の多い料理店』の一節が好きだったそうです。＜わたしたちは、氷砂糖をほしいくらゐもたないでも、きれいにすきとほつた風をたべ、桃いろのうつくしい朝の日光をのむことができます＞

澄んだ風や朝の光に象徴される本当に人間に大切なものの存在を知っていたのでしょう。年齢を重ね、うっすら感じていたものがよりはっきりとした言葉で捉えられるようになりました。