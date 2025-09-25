【しまむらのブラウン】が超可愛い！ 大人の体型カバーに♡「細見えスカート」

落ち着いた雰囲気を演出でき、季節感もプラスできるブラウンは、大人の女性にぴったりのカラー。そんなブラウンのナロースカートを、今回は【しまむら】からピックアップします。縦ラインを強調するシルエットで細見え効果に期待でき、即こなれ感を出せそう。ウエストの一癖デザインも可愛いので、ぜひチェックしてみて。

ウエストデザインがポイントのスカート

【しまむら】「ウェーブナロースカート」\2,189（税込）

ウエスト部分にさりげなくウェーブデザインが施された、ブラウンのナロースカート。シンプルなトップスを合わせてもコーデが映えるディティールが嬉しいポイントです。@__koko.oさんが「ウエスト部分が太めで お腹もしっかりカバーしてくれてストンと落ちる綺麗なIラインシルエットで細見え」とコメントする通り、下半身をすっきりと見せ、体型カバー力にも期待できます。特にブラウンは柔らかく女性らしい印象を与えてくれるので、カジュアルにもきれいめにも着まわせそう。

大人ブラウンで秋冬コーデに差をつける

今年のトレンドカラーでもあるブラウンのナロースカート。黒よりも柔らかい印象で、大人の余裕を感じさせてくれるのが魅力です。ざっくりニットやシャギートップスとも好相性です。オン・オフ問わずに使いやすいため、この秋冬の一軍アイテムになること間違いなしかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M