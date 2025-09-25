展示会で発見！ この秋、大人っぽい差し色になるパープルをマーク

fashion trend news編集部が、この秋気になっているカラーはパープル。品のある色のため、カジュアルなアイテムも大人っぽく見えるのが魅力です。人気ショップの展示会で気になったパープルのアイテムをピックアップします。

【RHC ロンハーマン】パープルの英字プリントが洒落てるスウェット

「Reverse Weave 10oz French Terry Pullover」\20,900「Reverse Weave 10oz French Terry Pants」\20,900ともに【チャンピオン フォー RHC】※2025年10月下旬頃発売予定

【チャンピオン】とタッグを組んだスウェットは「REVOLUTION」のプリントを【RHC ロンハーマン】オリジナルで作成。トップスは背面に、パンツには左腰位置に施したプリントは隠れた「Rと「LOVE」のデザインが愛らしく、思わず笑みがこぼれてしまうポイントに。パープルカラーのプリントは【RHC ロンハーマン】船橋店オープン記念として登場。チャコールグレーのボディにパープルのプリントが洒落ています。

【デミルクス ビームス】ラベンダー色のワンピでエフォートレスな雰囲気漂わせて

「ルレックス ストライプ ワンピース」\30,800【ヌキテパ】

きらめくラメが織り込まれたストライプ織りをラベンダーで彩った、甘くなりすぎない大人のワンピース。落ち感がある生地に、たっぷり取られたウエストのギャザーで程よいボリュームが生まれます。バルーンスリーブの袖口にはシャーリングが施され、ブラウジングが可能。Vに開いたネックラインと細いストリングスをあしらったバックスタイルがフェミニンな印象です。

【スメリー】淡いパープルがどこかレトロなチェック柄シュシュ

「アソートプリントシュシュ」\1,980

パープル✕イエローのチェック柄がトラッドながら愛らしいシュシュ。どこかレトロなムードもあり、ヘアアレンジに使ったり、手首に巻いたりするだけで、スタイリングのアクセントに。

【RHC ロンハーマン】鮮やかなパープルで【ノマディス】の定番バッグをアップデート

「TOTE BAG S」\25,300【ノマディス】※2025年10月下旬頃発売予定

【ノマディス】のアイコニックな「SAC BAG」をデザインソースに、ポーチをセットにして別注。ポーチはカラビナ付きで取り外し可能。太いロープのハンドルが、シンプルなデザインのアクセントに。パープルカラーは【RHC ロンハーマン】船橋店オープン記念限定カラー。

ピンクほど甘くなく、真紅よりも落ち着いた印象のパープル。この秋のアクセントカラーとして取り入れては。

※価格はすべて税込みです