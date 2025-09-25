伝説のロックバンド、ニルヴァーナの未公開ライブ映像がオークションに出品される。1990年2月17日、メキシコ・ティフアナのイグアナズで撮影された同映像は、ロサンゼルスのボナムズによる音楽オークション「アンプラグド・アンド・アンフォーゲッタブル」に出品され、35年間未公開だった貴重なマスターテープには、米国著作権付きの正式な譲渡証書も付属する。



この45分間の映像には、デビューアルバム『ブリーチ』を引っ提げたツアー中のニルヴァーナが収められており、後の『ネヴァーマインド』以前の荒々しく未加工の姿が映し出されている。収録曲は『アバウト・ア・ガール』『ネガティヴ・クリープ』『ブリュウ』など13曲。フロントマンのカート・コバーンは、お馴染みのフランネルシャツ姿で観客に7度もダイブし、2本のギターを破壊するなど、混沌としたエネルギーに満ちたパフォーマンスを披露している。



観客とのやり取りは最小限ながら印象的で、冒頭に「グラシアス」、最後に「グッドナイト」とだけ語り、あとは音楽にすべてを託す。使用ギターはエピフォンET270から始まり、手作りのピンクのムスタング、そして70年代製のギブソン SGへと移る。



『ステイン』演奏時には映像がカラーから白黒に切り替わり、荒々しい美学にさらに幻想的な層を加える。観客の一人が熱狂のあまりステージに登り、警備員に押し戻される場面も収められている。



長年ブートレグで断片的に知られていたこの公演だが、今回初めて完全な映像と音源が、合法的に所有可能な形で公開される。推定落札価格は10万～15万ドル（約1500～2200万円）。ロック史の一片を手にする、またとない機会となっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）