ジェシカ・チャステイン主演『サヴァン』保守活動家カーク氏暗殺うけて配信延期
ジェシカ・チャステインが主演・製作総指揮を務めるサスペンススリラー『サヴァン』が、アメリカで保守派の活動家チャーリー・カーク氏が暗殺されたことを受け、配信延期となった。
【写真】「ハリウッドの殿堂入り」を果たしたジェシカ・チャステイン
同作は、米誌「Cosmopolitan（コスモポリタン）」に掲載された、アンドレア・スタンリーによる実在の女性調査員の記事「The Savant（原題）」を基にした作品。“サヴァン”と呼ばれる極秘潜入捜査官として、米国で最も暴力的な過激派集団を破滅させるために、ネットのヘイトグループに潜入する女性捜査官の物語が描かれる。
9月26日より、Apple TV+にて世界同時配信される予定だったが、「慎重に検討した結果、『サヴァン』の配信延期を決定しました」と同社が発表。「皆さまのご理解に感謝するとともに、いずれ配信する日を楽しみにしています」と述べた。
過激な言動で物議を醸したカーク氏は、9月10日に米ユタ州にあるユタ・ヴァレー大学でイベントに参加中、銃で撃たれ、死亡した。
