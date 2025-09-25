TikTokで話題の新人俳優、『ヤンジャン』初水着に挑戦 透明感あふれる姿を披露
俳優の清野咲奈が、25日発売の『週刊ヤングジャンプ』43号（集英社）の巻末グラビアに登場している。
【写真】透明感あふれるフレッシュグラビアを披露した清野咲奈
『女子高生ミスコン2024』審査員特別賞を受賞し、姉が運用するTikTok『私の可愛い妹をみて。』で話題の新人俳優・清野が同誌初登場＆初水着に挑戦。「今年初の川遊びです！」と無邪気に川で水浴びしたり、ホースでずぶ濡れになるほどはしゃいで夏を満喫。
白いワンピース姿や花柄水着など、透明感あふれる可憐な姿やあどけなさ、今しか感じることのできない表情をカメラに収めた。
なお、表紙＆巻頭グラビアには『ギャルコン25』のファイナリスト8人が登場。センターグラビアにはさくらもも（Toi Toi Toi）、特別付録小冊子には冴木柚葉が登場する。
