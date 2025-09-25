サカナクション、アルバム全8作品をアナログ盤でリリース 特製ステッカープレゼントも
サカナクションのアルバム全8作品が、完全生産限定の重量盤アナログレコードとしてリリースされることが決定した。第1弾として、1stアルバム『GO TO THE FUTURE』から4thアルバム『kikUUiki』までの4タイトルが、12月24日に発売される。
【ライブ写真】鳴り止まない大歓声…ツアー『怪獣』Kアリーナ横浜追加公演の模様
最新曲「怪獣」のロングヒットや、同タイトルを掲げた全国ツアー『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』を成功させるなど、精力的な活動を続けるサカナクション。2015年にアナログ化された6作品の完売を受けて、再販を求める声が多数寄せられたことから、今回新たに未アナログ化だった2作品も加えた全8タイトルのアナログリリースが実現した。
すべてのタイトルは2枚組の重量盤LP仕様。第1弾としてリリースされるのは、2007年発売の1stアルバム『GO TO THE FUTURE』、2008年の2nd『NIGHT FISHING』、2009年の3rd『シンシロ』、2010年の4th『kikUUiki』の4作品となる。今後は、5th『DocumentaLy』、6th『sakanaction』、7th『834.194』、8th『アダプト』の4タイトルも順次リリース予定となっている。
なお対象4作品の購入者には、それぞれの作品に対応した特製ステッカーが先着特典としてプレゼントされる。対象店舗は、TOWER RECORDS、HMV、Amazon.co.jp、VICTOR ONLINE STOREとなっている（一部店舗を除く／数量限定）。
サカナクションの名盤たちを、アナログならではの音質で再び体感できる貴重な機会となる。
