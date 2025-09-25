自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した茂木敏充前幹事長（６９）がこのほど、スポーツ報知のインタビューに応じた。豊富すぎる閣僚経験、党重職を歴任した経歴から、厳しくお堅いイメージを持たれている茂木氏。そこで、あえて政策のことは聞かず、推薦人に名を連ねる鈴木貴子衆院議員（３９）の合いの手を借りつつ、人となりの部分を中心に聞いた。（樋口 智城）

―総裁選への意気込みを教えてください

茂木氏（以下、茂）「自民党の再生、日本の再生は待ったなし。これまでの党・政府での様々な経験すべてをこの国に捧（ささ）げたい」

―目立つ場になれば、必ずマスコミで吹聴されるのは「天才エピソード」と、対照的な「えらそうエピソード」です。検証したいんですけど…

茂「どうぞ」

―東大入試、１時間遅刻して合格したのは本当ですか

茂「それはそう。本当ですよ」

―逆に周囲に横柄な態度を取るというエピソードは

茂「きちんと仕事を任されているから、成果を出さなければいけない。すごく議論するのは、民間企業にいたときからやっていました。でも、中には厳しいって感じられた方がいたのかなと」

鈴木氏（以下、貴）「（ささやき声で）かなり、かなり厳しいっす」

茂「その悪い部分は自分も直そうとしています。我々は官僚や霞が関が納得する仕事じゃなくて、国民が納得する仕事をしなきゃいけない。霞が関に気に入ってもらうより、国民が良くなる、経済が良くなるを優先するのは当然です」

―自民党にも厳しさを求めますか

茂「国民がどう悩んでいるか。向き合って解消していかないと」

貴「ボスは合理性と正確性にうるさいんですよ。逆に、相手が合理的で性格だったらすぐゴメンナサイっていいますから。こんな怖い顔なのに」

茂「ハハハ。まぁ謝っていることの方が多いですよ」

貴「官僚の課長や局長が質問を受けて、答えられないときに後ろでささやく人とかいるでしょう？ そういうとき、ボスは『分かっている人が答えてくれればいいよ』と指摘するんですよ。でも、それだと役所の人はプライドが傷ついちゃうかも」

―みんな、茂木さんのことをボスって呼んでいるんですか？日本ハムの“ビックボス”新庄剛志監督みたいですね

貴「自然と広がってますね。若手に仕事を結構やらせて、チーム全体を良くしようという感じは新庄監督タイプかなと思います」

茂「以前は幹事長、会長とか言われていたんですが、最近無役なので…」

―そこは突っ込んでいいところなのか…。茂木さんと言えば、トランプ米大統領に「タフネゴシエーター」と称されたことでもおなじみです

茂「日米貿易交渉のときですね。あれもチームプレーですよ。私だけがタフだと言われた感じになってますけど、みんなで粘り強く交渉したチームの結果です」

貴「それ、ちゃん言ってください！他チームでチームワークと言っている人いるんですが、ボスの言うチームと全く違う。ボスは結果を出すための最善チームを作る。仲良しだけのチームを求めない。こういうのをアピールしないと、ちゃんと」

―ボス、言われていますよ！

茂「批判的な意見とか、ほかの話はあまり気にならないので」

貴「ちょっとは気にした方がいいですよ…」

―ところで、忙しいなかでの息抜きはありますか

「ドラマを見るのが好きです。１日仕事をしていると緊張状態、アドレナリン全開で家に戻るから、リラックスが必要なんですよ。ネットフリックスをよく見ます」

―どういうドラマを

「昔ですが、『１０１回目のプロポーズ』は良かったなと。１９９１年くらいかな。武田鉄矢と浅野温子がハッピーエンドで終わる…」

貴「ハッピーエンド、好きなんですか？それともダメ男が高嶺の花に、というのが好きなんですか？」

茂「何というか…『見た目じゃなくて気持ちが大事』というところですね」

貴「アレ？ ボス、あのシーンでなんか自分に自信持っちゃいました？」

―茂木さん、そんなに見た目が悪い訳じゃないですよ。でも、あのドラマの名セリフ、２回目の挑戦の総裁選の気持ちを表しているような。

茂「トラックが止まって、武田鉄矢さんが『ぼくは死にましぇーん』って言うとこですよね」

―モノマネ、完璧じゃないですか

茂「総裁選とかぶっていると初めて言われた…。そんな感じじゃないですよ（きっぱり）」

―失礼しました。他に好きなドラマは

茂「東京ラブストーリーとかは、いいですね」

―フジテレビばかりじゃないですか

茂「偶然、偶然。『不適切にもほどがある』も面白かった」

―フジの話題のあとに、そのタイトルは

茂「えっ？ あれはＴＢＳでしょ？」

―トレンディードラマとか、昔を懐かしむものが好きなんですね

茂「最近は時間なくなっちゃったからあまり見られていませんが」

―好きな音楽はありますか

茂「ボサノバ、寝る前によく聴きます」

―メチャクチャおしゃれですね。料理はするんですか

茂「相当、昔、時間があったときはチャーシューを自分で作っていました。タコ糸で巻いてやるんですけれど、タレである程度煮たら、半分切って片っ方をそのままチャーシューに、もう片っ方は紅茶煮にする。脂身が抜けてすごくさっぱり、酒のつまみに最高です」

―毎日晩酌するんですか

茂「そうしたいんですが、貴子さんに怒られるんで。毎日、チェックが入りますから」

貴「ボスの顔のむくみを取るいい方法ないですかね？素直な人なんで、美容のためキュウリ顔に乗せろとか言ったら全然してくれますよ」

―美容に気を使ったこととか、あるんですか

茂「化粧水とか乳液使ってますが、別に…」

―男性なら十分ですよ。いろいろと気を使ってますね。ずばり、総裁選候補者でタコ糸縛ってチャーシューにして、煮てやりたい人はいますか

茂「ないない、もちろんいませんよ。議論は戦わせますが、同じ仲間ですから。総裁選が終わったら完全にノーサイド」

―でも、昨年の総裁選、石破さんに敗れたあとは重宝されなかった気がしますが

茂「それは何というか…。石破さんの判断ですからね、うん」

―２０１２年の第二次安倍政権のあとは経産相、経済再生相、外相など、菅政権・岸田政権に至るまでずっと政権の中枢。党でも政調会長、幹事長と重職を担ってきました

茂「人事で私からお願いしたことは一度もないんです。でも、この状況ですから、自分も変わっていかないとも思っています。これだけ経験を積んだんだから、『そういう立場』にならないといけない」

貴「結局ボスは、純粋なんですよ。経験あるぜ〜とか自分を大きく見せることもない。脇が甘いですし、緩いんですよ。ちょっとくらいは私の父（鈴木宗男参院議員）ぐらい『いい意味での昭和の泥臭さ』がある方がいいのかもしれませんね」