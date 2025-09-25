今週22日月曜日に火ぶたが切られ、連日論戦が交わされている「自民党総裁選」。24日午後4時すぎ、東京・秋葉原では今回の総裁選で初となる街頭演説会が行われました。



（小林 鷹之 氏）

「自民党を再起動させます。原動力は若い力。自民党も世代交代が必要です」



（茂木 敏充 氏）

「国民が自民党から離れていってしまった。本質は違います。自民党が国民から離れていったからこういう状況が生まれている」





（林 芳正 氏）「自民党は本当に生まれ変われるのか、再生できるのか。再び国民の声を聞けるのか」（高市 早苗 氏）「今、本当に私たちが反省しなければいけないことはたくさんあります。皆さんの日々の暮らしへの不安、将来への不安、この声はたくさん聞いています」（小泉 進次郎 氏 ）「大きなことを言える、そんな自民党の状況ではないことは自覚しています。一つ一つの信頼の積み重ねをどうか見ていてください」候補者5人が口をそろえたのは党の”危機感”。各々が「党の再生が必要」と訴えたうえで、演説では「経済政策」や「国土強じん化」などの政策を呼びかけました。（小林 鷹之 氏）「世界と勝負できる産業の拠点を日本各地につくっていく。戦略産業に国が思い切って投資をする。日本を芯から元気にしたい。日本の力はこんなもんじゃない。力強く成長する日本を作ってまいります」（茂木 敏充 氏）「日本経済を新たな成長軌道に乗せていく。その起点は投資の拡大。お金が成長分野につぎこまれることで経済が大きくなる、企業も収益が上がって賃上げが余裕を持ってできる状況になる。経済の好循環をつくることで未来は明るいと思ってもらえるような社会をつくっていきたい」（林 芳正 氏）「血の出るような努力をして関税合意をトランプ政権とまとめさせていただきました。これを実施に移していかなくてはいけない。今までの経験と実績を生かして日本のかじ取りを私に任せていただきたい」（高市 早苗 氏）「今こそ責任ある積極財政でしっかりと危機管理投資を行う。これによって経済成長をする。いきすぎた緊縮財政ではありません。いろいろなリスクを最小化するための投資、官民挙げての投資に世界は動き出しています」（小泉 進次郎 氏 ）「企業や投資を呼び込み地方に産業の拠点をつくる。そのために国と民間が協力してリスクを国が取ってでも地方に産業の拠点を作っていく。インフレ時代に対応した経済運営をすることで、着実に生活を豊かに、物価高を乗り越え物価高を上回る国民所得を必ず実現させる」さらに24日、秋葉原での街頭演説に先立って行われたのが日本記者クラブ主催の討論会。その中では候補者らが互いに質問しあう場面もありましたが…。（小泉 進次郎 氏 ）「今、地方で成長させていかなければいけない。このためにはどのような取り組みが必要だとお考えでしょうか？」（茂木 敏充 氏）「産業の集積・拠点化を図っていく。東京一極集中を是正して地方の成長力を高めていきたい」（小泉 進次郎 氏 ）「これは全く同感です」反論することはせず、「同感」と答えた小泉氏。ほかの質問でも、候補者同士が同調する姿が目立ちます。（林 芳正 氏）「全く同感だと思います」（高市 早苗 氏）「ぜひ前向きに考えていきましょう」互いに答え辛い質問を控え、“融和ムード”で進みますが…。記者からは。（記者）Q.「じゃあ高市さんにうかがいます。靖国の参拝なんですけども、あれほど多く参拝にこだわって明言されていた。今度はそれを避けてますよね。これどういうことなんですか」今回の総裁選では靖国神社参拝について明言を避けている高市氏。（高市 早苗 氏）「これはもう適切に判断しなければいけません。適宜適切に判断をしなきゃいけない。外交問題に絶対にされちゃいけない、されるべきことじゃないと私は確信しています」24日も明言を避けました。（記者）Q.「それじゃあ小泉候補にうかがいます。例えば選択的夫婦別姓問題でも、これまず主張を封印する。総理大臣が近づいたから慎重になったんですか」（小泉 進次郎 氏 ）「家族観、価値観、夫婦の形、こういった問題についてはより国民の皆さんの理解、そしてまた与野党のコンセンサスをどうやって作っていくか」（記者）Q.「小泉さんは極めてそこは何度もペーパーに目を通して（質疑応答を）やってる。そんな慎重すぎてどうするんですか」（小泉 進次郎 氏 ）「紙を読んでいる、こういったご指摘があることも承知をしています。一方で、だからといってそれが自分の言葉ではないということではなく、いかに正確に私の思いが伝えられるか。そこに私は重きを置いたつもりです」各候補ともこれまでの持論を”封印”し、独自色を抑えた慎重な戦いを進める序盤の選挙戦。総裁選の投開票まであと9日です。