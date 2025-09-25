盗撮画像の共有事件で神奈川の教員を再逮捕です。

【写真を見る】「投稿しないとグループから外される」女子児童のスカートの中を盗撮し共有…盗撮教員グループの神奈川県の男（28）再逮捕

再逮捕された、神奈川県葉山町立中学校の臨時教員、石川勝也容疑者（28）は去年、神奈川県内の施設で、女子児童のスカートの中の下着をスマートフォンで盗撮し、動画をグループチャットに共有した疑いがもたれています。

調べに対し、石川容疑者は盗撮したことを認めているということです。石川容疑者は9歳と11歳の女児の下着を盗撮し、動画を共有した罪で、すでに起訴されています。

グループチャットには小中学校の教員10人近くが参加していたとみられ、石川容疑者は「グループのメンバーが盗撮動画などを投稿しているのを見て、自分も投稿しないとグループから外されるのではないかと思い、投稿した」と話しているということです。

一連の事件では、石川容疑者のほかにグループの開設者で名古屋市の小学校教諭森山勇二被告（42）ら4人が立件されていて、警察が残るメンバーの特定を進めています。