お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が24日に自身のInstagramを更新。3人組ユニット「Perfume」のかしゆか、あ〜ちゃん、のっちとの集合ショットを公開した。

近藤は「Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME」を観に行ったことを報告。「Perfumeかっこよかったーーー。Perfumeてさ、ずっとかっこいいよな!!!めちゃくちゃ楽しかった!!!!!」とつづり、かしゆか、あ〜ちゃん、のっちとの4ショットを公開した。

続けて、「Perfumeは、かしゆか、あ〜ちゃん、のっちでしか無理で他の人じゃこんな風にはならないんだよな!!!過去も今も未来までも楽しませてくれてすんごいよな!!!」とPerfumeを絶賛した。

最後に、「来年からはコールドスリープなわけなんだけど、3人のタイミングで帰ってきてくれたときに、こっちも体力つけておかないといけないからね!!!みんな、自分なりに準備しとこうね!!!てか、今年これからの活動、楽しみだね」と復帰を待ち望み、投稿を締めくくった。

9月21日、メジャーデビュー20周年という節目を迎えたPerfume。公式サイトで、「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします。また“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と、活動休止を発表。同時にカムバックもファンに向けて宣言している。