モデルの押切もえ（45）が、家族でぶどう狩りを楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】押切もえの水着姿や家族ショット

2016年11月、プロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手と結婚し、7歳の長男、4歳の長女の子育てに奮闘している押切。Instagramでは家族との日常を発信しており、夏を満喫する水着姿や、大阪万博を訪れた際の親子ショットなども投稿してきた。

家族でぶどう狩りを満喫

2025年9月24日の更新では、家族でぶどう狩りを楽しむ様子を披露。「ぶどう狩りに行ってきました。待ちに待ったシャインマスカット収穫の季節。長男は慣れた様子、娘は私が抱っこしながら、ちょきんと上手に収穫していました。夏が大好きだけど、秋は秋で、秋の果物狩りに紅葉に、Halloweenの仮装、芸術・食欲・読書の秋…、とお楽しみがたくさんありますね」とつづっている。

押切の投稿には、「ご家族でぶどう狩りなんてステキですね」「もえさん、お美しいです。マスカット、おいしそうですね」「美人ママさんとステキな息子さん」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）