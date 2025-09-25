来客が楽しくなるようなオフィスに

東京メトロは2025年9月25日、新本社オフィスの一時移転を発表しました。

【画像】楽しそう！ これが、新オフィスの内装です

同社は、老朽化への対応や社員エンゲージメントの向上を含む職場環境の課題に対応するため、2026年夏頃を目途に、東京都台東区の現本社ビルから、東京都中央区日本橋の「MSH日本橋箱崎ビル」11〜13階へ一時的に本社を移転するとしています。

新オフィスでは、「自由な発想で挑戦」し「横断的な連携による価値創造」を促す環境の実現を目指し、ユニバーサルデザインの採用や緑の多い空間を取り入れるほか、部署間のコミュニケーションを促進するレイアウトを導入。また、業務内容やプロジェクトに応じて働く場所を選べる**ABW（Activity-Based Working：アクティビティ・ベースド・ワーキング）**を導入するとしています。

あわせて、新オフィスの内装イメージも公開されており、来客エリアには東京メトロらしさを体感してもらえるよう、車両をモチーフにした外装や、同社の地下鉄路線を象徴するシンボルマーク「Mサイン」を配した打ち合わせブースなどが設置される予定です。

執務エリアには、カフェテリアや集中スペースなど、多様なワークスペースを配置。業務内容に応じて最適な環境を選べる、ABWを意識した設計となっています。

なお、今回の移転はあくまで一時的なものであり、現本社が所在する上野エリアのまちづくりの進展状況を見極めながら、将来的な再移転を検討していくとしています。