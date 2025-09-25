モフモフ感がたまらん…。秋冬のおうち時間に「アフタヌーンティー・リビング」の犬猫グッズはいかが？
ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」が、人気イラストレーターのてらおか なつみ氏とチェ・ヨンジュ氏、それぞれとコラボレーション。
つい触りたくなっちゃうモフモフ、ふわふわな新作コレクション「MOFMOF FUCAFUCA」がお目見えしました。
10月15日（水）より、アフタヌーンティー・リビング店舗とアフタヌーンティー公式オンラインストアで、順次販売がスタートしますよ。
「アフタヌーンティー・リビング」の新作が秋冬にぴったり◎
アフタヌーンティー・リビングの新作は、秋冬のティータイムやおうち時間にぴったりなアイテムがそろいます。
1人目のコラボ相手、てらおか なつみ氏のイラストは、柔らかなラインが特徴。
アイテムには、温かみのあるかわいらしい犬たちが、白とブルーを基調にデザインされていますよ。
さらに「HUGINN AND MUNINN（フギンアンドムニン）」というデザイン会社を営む韓国のイラストレーター、チェ・ヨンジュ氏ともコラボが実現。絵本の『Mo Story』は、彼女の代表作として知られています。
優しいタッチで描かれた、チャーミングなハチワレの猫グッズは、一目惚れする人が続出する予感です。
「てらおか なつみ×アフタヌーンティー・リビング」の犬グッズ
まずは、てらおか なつみ氏の真っ白でもこもことした質感が愛らしいアイテムを紹介しますよ。
耳がぴょこりと生えた「ルームソックス」（税込2090円）は、思わず「かわいい…」と声が出ちゃうはず。
「スマートフォンケース」（税込3960円）で、一緒にお出かけするのもいいですね。
外出先で使えるグッズには、「ショッピングバッグ」（税込2750円）や「スマートフォングリップ」（税込2530円）がお目見え。
バッグにつけたい「ぬいぐるみチャーム」（税込3520円）、化粧直しに便利な「ぬいぐるみコンパクトミラー」（税込1980円）もラインナップしています。
「ポケットウォーマー」（税込2860円）や「ケース付きアイマスク」（税込2200円）は、ぐっと気温が下がる今の時期に取り入れたい！
表情や片足をあげたポーズなど、細かい部分にもキュンポイントがちりばめられているので、ぜひ注目してみてくださいね。
冬のティータイムが楽しくなるテーブルウェアには、「ノンスリップトレー」（税込1980円）や「マグカップ330ml」（税込1650円）がお目見え。
おいしくてかわいい「紅茶缶」（税込1320円）と「型ぬきバウム」（税込692円）もそろいます。
「型ぬきバウム」は、周りをくり抜くといぬのイラストがダイカットになりますよ。
「プレート」（税込1320円）と一緒に楽しめば、おいしさも倍増しそう。
「チェ・ヨンジュ×アフタヌーンティー・リビング」の黒猫にキュン
チェ・ヨンジュ氏のグッズは、黒猫ちゃんが主役のデザインです。
実用的な「ショッピングバッグ」（税込2750円）や「コードリール付きパスケース」（税込2970円）は、お出かけの際に持ち運べば、気分も上がりそう。
「ぬいぐるみハンドミラー」（税込3300円）と「ぬいぐるみポーチ」（税込2640円）、「ぬいぐるみチャーム」（税込3520円）は、立体的なフォルムで存在感たっぷりです。
「ルームソックス」（税込2090円）にあしらわれた、愛くるしい表情もたまりませんね。
勉強や仕事の休憩時間に、「コースター」（税込880円）と「マグカップ330ml」（税込1650円）でティーブレイクはいかが？
「紅茶缶」（税込1320円）をデスクに飾れば、いつでも紅茶を味わえる＆癒しになること間違いなしですよ。
「型ぬきバウム」（税込692円）を「プレート」（税込1320円）に乗せて、おうちでカフェを楽しむのも◎
「ノンスリップトレー」（税込1980円）に紅茶やお菓子を並べて、ほっこりとしたティータイムを過ごしてみてくださいね。
アートなステーショナリーも大充実！
アートな仕上がりのステーショナリーもラインナップしましたよ。
「ファイル3枚セット」（税込825円）や「縦型ポーチ」（税込3080円）は、学校で活躍する予感。
「付箋セット」（税込825円）や「スクエアメモ」（税込825円）は、かわいくて使うのがもったいなく感じちゃう…。
「モバイルステッカーセット」（税込1100円）は、スマホケースに挟んだり、PCに貼り付けたりして手持ちデバイスのカスタムを楽しめそうです。
もふもふな動物たちに癒される〜
もふもふな犬と黒猫の癒しグッズは、秋冬のおうち時間やティータイムにぴったり。
ご紹介したもの以外にも、かわいいアイテムがそろっていますよ。
10月15日（水）から順次販売されるので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね。
「MOFMOF FUCAFUCA」特設ページ
https://shop.afternoon-tea.net/
てらおか なつみさん公式Instagram：@teraoka_natsumi
チェ・ヨンジュさん公式Instagram：@chocolateye
参照元：株式会社ＩＣＬ プレスリリース
