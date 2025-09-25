今年3月末にフジテレビを退社し、フリーとして活動する西岡孝洋アナウンサーが、25日までに更新されたYouTube「PIVOT公式チャンネル」にゲスト出演。不動産売買を通じて資産形成を進めてきたことを明かした。

西岡アナは1998年にフジテレビに入社。「すぽると！」MCやスポーツ実況などで活躍した。今年3月に退社を発表。7月には自身のSNSを通じてファイナンシャル・プランナー1級に合格したことを報告した。

西岡アナはこれまで不動産売買を経て資産形成してきたことを明かし、「マンションを買うまで、普通に貯金をして、マンションが売れて貯金が上がる。高く売れて上がるっていうのが、これまでの貯金の推移って感じですね」と説明。さらに「運のいいことに1度も買った価格を売却価格が下回ったことはないですね」とも語った。

続けて「僕、マンションはわらしべ長者だと思ってるんで。最初にわらを掴んでそれをこれと変えてくんないってどんどんいいマンションに変えていくのが1番正しいマンションの売買の仕方だと思う」と持論を語った。

動画では、西岡アナがこれまでに購入したマンションを実際に巡ることに。最初に購入したのは品川区のマンションで、25歳の時に約4880万円で購入。その後、5300万円ほどで売却したこという。

最も利益が出たのは、港区・浜松町のマンションで、1億2000万円で購入。後に1億9000万円で売却し、「8000万円弱利益が出た」と明かしていた。