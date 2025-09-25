ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【住之江ボート G3オールレディース 10.16開幕】Wドリームメンバー… 【住之江ボート G3オールレディース 10.16開幕】Wドリームメンバー決定 【住之江ボート G3オールレディース 10.16開幕】Wドリームメンバー決定 2025年9月25日 16時50分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 10月16日から住之江ボートで開催される「G3オールレディース第36回アクアクイーンカップ」の初日、2日目12Rドリーム戦出場メンバーがファン投票により決定した。 初日＜1＞鎌倉涼＜2＞清水愛海＜3＞倉持莉々＜4＞実森美祐＜5＞関野文＜6＞中田夕貴 2日目＜1＞浜田亜理沙＜2＞深川麻奈美＜3＞西村歩＜4＞今井美亜＜5＞高憧四季＜6＞勝浦真帆 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【宮島ボート PG1ヤングダービー】飛田江己 順調に3走オール2着 「気象条件の変化に対応して…」 【ボートレースコラム】柴田光 デビュー34年5カ月のSG初出場は進化の証 「おじさんの星になりたい」 【ボートレースコラム】大場敏 49人目の2500勝 「自分にとってはあくまで通過点」 【ボートレースコラム】福岡の新鋭・高山敬悟 下関スポニチ杯で準優勝 今後が楽しみ