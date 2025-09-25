10月16日から住之江ボートで開催される「G3オールレディース第36回アクアクイーンカップ」の初日、2日目12Rドリーム戦出場メンバーがファン投票により決定した。

初日＜1＞鎌倉涼＜2＞清水愛海＜3＞倉持莉々＜4＞実森美祐＜5＞関野文＜6＞中田夕貴

2日目＜1＞浜田亜理沙＜2＞深川麻奈美＜3＞西村歩＜4＞今井美亜＜5＞高憧四季＜6＞勝浦真帆