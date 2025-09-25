スタイリッシュに日焼け対策！水辺でも街でも活躍する【フィラ】のラッシュガードがAmazonで販売中！
紫外線遮蔽率90％で夏の強い日差しから肌を守る【フィラ】のラッシュガードがAmazonで販売中！
FILA（フィラ）のラッシュガードは、レディース向けのデザインで、前身部分にブランドロゴが施されています。水陸両用で、接触冷感の素材を使用し、紫外線遮蔽率は90%以上です。ビーチやプール、ウォータースポーツなど、さまざまなシーンで活躍する。日常のカジュアルウェアとしてももちろん使える。
紫外線遮蔽率90％の高機能素材を採用。夏の強い日差しから肌をしっかり守り、レジャーやスポーツを快適に楽しめる。
無地でシンプルなデザインは着回しやすく、年齢や性別を問わず取り入れやすい。水辺はもちろん普段使いにも合わせやすい。
軽量で動きやすい設計が特徴。長時間着用してもストレスを感じにくく、アウトドアやプールサイドでも快適に過ごせる。
着心地の良さと実用性を兼ね備えたアイテム。紫外線対策を意識しながらも、スタイリッシュな印象を演出できる。
