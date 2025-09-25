爬虫類好き集まれ！神戸最大級の爬虫類イベント「コウレプ」が神戸サンボーホールにて開催
神戸最大級の爬虫類イベント「コウレプ」が、2025年10月18日(土)・19日(日)の2日間、神戸サンボーホールにて開催される。同イベントは、「見て」「触れて」「知って」「迎えられる」をテーマに、実際に爬虫類を中心に多彩な生きものたちに触れ合える体験型の展示会であり、気に入った生きものをその場で迎える(購入する)こともできる(※)。この記事では「コウレプ」の魅力を担当者のインタビューを交えて紹介する。
※購入をご希望される方には、飼育方法・寿命・必要な設備などについて十分にご理解いただいたうえでご購入いただきます。
※「命を迎える」という重みと、その責任についてご理解いただきます。
※最後まで飼い切ることをお約束いただいたうえでの販売となります。
■爬虫類・両生類・猛禽類から小動物まで〜世界中の珍しい生きものが大集合！
会場では普段見ることができないさまざまな生きものたちと触れ合うことができる。レオパードゲッコー(ヒョウモントカゲモドキ)、フトアゴヒゲトカゲ、ボールパイソン、リクガメ、エボシカメレオンといった人気の爬虫類をはじめ、カエルなどの両生類、タカやフクロウといった猛禽類、さらにウサギやフクロモモンガなどの小動物まで勢ぞろいで、まさに「生きものの魅力が一堂に会する」空間が広がる。
さらに飼育環境の展示や関連グッズの販売も行われる。会場にはプロのブリーダーや専門ショップが多数出展し、初心者でも安心の飼育アドバイスを受けることができる。
■当日はイベントが盛りだくさん
コウレプでは展示会以外にもさまざまなイベントを開催。会場には、ラジオ関西「清家すみれのwork×workラジオ」で活躍中の清家すみれさんが登場し、マイクを手にいろいろなお店を突撃インタビューする。「今日のおすすめは？」「どんな生きものがいますか？」「店長さん、この生きものの特徴は？」など、すみれさんの軽快トークを通じて来場者が気になるアレコレを聞くことができる。
さらに、ヒョウモンリクガメやグリーンイグアナ、モルモットなどの生きものに実際に触れ合えるコーナーも実施予定。料金は一人600円。普段なかなか出合えないエキゾチックアニマルや爬虫類と実際に触れ合うことができ、子どもたちにとっても特別な体験になること間違いなし！
また10月18日(土)は、本革でオリジナルの恐竜キーホルダーが作れる「革細工教室 レザーサウルス」が実施される。恐竜以外にもドラゴンやユニコーン、古生物のアノマロカリスなど30種類以上のいろいろな生きものを選ぶことができ、子どもだけでなく大人まで楽しむことができるイベントとなっている。
来場者特典やお楽しみコーナーも！
LINE友だち限定で、コウレプオリジナルロゴ入りピンセットが各日先着2000人にプレゼントされる。また、会場には大人気の「ガチャガチャコーナー」も設置され、コウレプならではのグッズも多数用意されている。
ここでしか味わえない野性味あふれる珍獣グルメも充実！
会場では、ここでしか食べられない珍獣グルメ、ジビエ料理も提供される。ワニ肉を使ったクロコダイル餃子やクロコダイルたこ焼き、ツキノワグマソーセージ、パクパクジビエ骨付きカルビ、熊肉100%メンチカツ、鹿肉を12種のスパイスで味付けしてフライにした黄金のフライド鹿といったコウレプグルメもぜひ食べてみてほしい。
■担当者にインタビュー！
――コウレプ開催の意図や狙いを教えてください。
・普段なかなか触れることのないエキゾチックアニマルを、実際に「見て・触れて・知る」ことで関心を高めてもらい、珍しい生きものや爬虫類の魅力を広めたい。
・プロのブリーダーや専門ショップを集め、飼育初心者からベテランまで安心して学べる・購入できる環境をつくることで、飼育者と来場者の架け橋にしたい。
・単なるマニア向けではなく、「ふれあい体験」「グルメ」「ガチャ」などエンタメ要素を盛り込み、幅広い層が楽しめるイベントにしたい。
と考え、コウレプを開催することになりました。「神戸＝コウレプ」という認知を高め、毎年恒例の人気イベントとして定着させたいと考えています。
――ターゲットはどのような層を想定していますか？
ターゲットは、「生きもの好きのマニア」だけでなく、親子・初心者・観光目的の一般客まで幅広く想定しています。具体的には、
・爬虫類・エキゾチックアニマル愛好家
既に飼育経験がある中級〜上級者
・初心者・これから飼いたい人
子どもが興味を持っている親子
「ちょっと珍しい生きものを迎えてみたい」層
・ファミリー層・一般来場者
動物園や水族館感覚で「触れ合い体験」を楽しみたい家族
・メディア・インフルエンサー
SNSで発信したい若者
珍獣グルメやエキゾチック生きもの体験を話題にしたい層などです。
――コウレプのイチオシ、目玉となるものを教えてください。
世界中の珍しい生きものたちとの出合い、有料の触れ合い体験コーナー、ご来場特典＆「ガチャガチャコーナー」などのお楽しみ要素、珍獣＆ジビエグルメです。ここでしか楽しむことのできないイベントも多く、ぜひ体験していただきたいです。
――コウレプのアイデアはどのようにして生まれましたか？
「爬虫類やエキゾチックアニマルの魅力をもっと身近に伝えたい」 という思いから企画が始まりました。動物園や水族館ではなかなか触れ合えない生きものたちに、実際に「見て・触れて・知って・迎える」機会を作りたい。単なる展示や即売会ではなく、ご家族や初心者も安心して楽しめる「体験型イベント」にすることで、ファン層の拡大を狙いました。さらに「限定グッズ」や「珍獣グルメ」といった遊び心を盛り込み、イベントとしてのエンタメ性を強めています。
――読者へのメッセージをお願いします。
マニアからファミリー層まで楽しめる内容となっております。ぜひお気軽にお越しください。
普段なかなか触れ合うことのできない珍しい生きものと合える貴重な機会にぜひ足を運んでみてほしい。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※内容は一部変更の可能性あり。詳細は公式サイトなどで確認を。
