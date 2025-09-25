レトロテニススタイルを現代風にアップデートした【アディダス】の名作スニーカー・グランドコートがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
クラシックな魅力を纏う【アディダス】のスニーカー・グランドコートがAmazonで販売中！
レトロなバイブス。フレッシュなソウル。70年代のテニスシューズをヒントに、グランドコートがクリーンでコンテンポラリーなデザインに生まれ変わった。このバージョンは、ソフトなスエードオーバーレイとアディダスのプリントシューレースを採用。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
70年代のテニスシューズをベースにしたクラシックなデザインが特徴。洗練されたシルエットで、日常のスタイルをスマートに演出する。
→【アイテム詳細を見る】
レザーアッパーにスエードの補強を加えた耐久仕様。クッション性のあるソールで快適な歩行をサポートし、長時間の使用にも強い。
シューレースクロージャーで足にしっかりフィット。シンプルなデザインながら、スリーストライプスがアクセントとなり存在感を放つ。
→【アイテム詳細を見る】
グリップ力の高いラバーソールを搭載。街歩きからカジュアルシーンまで対応できる万能スニーカーとして重宝できる一足となる。
クラシックな魅力を纏う【アディダス】のスニーカー・グランドコートがAmazonで販売中！
レトロなバイブス。フレッシュなソウル。70年代のテニスシューズをヒントに、グランドコートがクリーンでコンテンポラリーなデザインに生まれ変わった。このバージョンは、ソフトなスエードオーバーレイとアディダスのプリントシューレースを採用。
→【アイテム詳細を見る】
70年代のテニスシューズをベースにしたクラシックなデザインが特徴。洗練されたシルエットで、日常のスタイルをスマートに演出する。
→【アイテム詳細を見る】
レザーアッパーにスエードの補強を加えた耐久仕様。クッション性のあるソールで快適な歩行をサポートし、長時間の使用にも強い。
シューレースクロージャーで足にしっかりフィット。シンプルなデザインながら、スリーストライプスがアクセントとなり存在感を放つ。
→【アイテム詳細を見る】
グリップ力の高いラバーソールを搭載。街歩きからカジュアルシーンまで対応できる万能スニーカーとして重宝できる一足となる。