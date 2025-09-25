２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比０．３４ポイント（０．０１％）安の３８５３．３０ポイントと小反落した。

様子見ムードが漂う流れ。中国発の新規材料に乏しい中、中国の大型連休を前に買いが手控えられている。中国は１０月１〜８日が国慶節・中秋節の連休。株式市場もその間は休場となる。ただ、下値は限定的。中国の経済対策や米中関係の改善期待などは引き続き買い材料として意識されている。指数はプラス圏で推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

銀行株が下げを主導。中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が１．３％安、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）と招商銀行（６０００３６／ＳＨ）がそろって１．２％安、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が０．８％安で引けた。

不動産株もさえない。華麗家族（６００５０３／ＳＨ）が３．０％、華遠地産（６００７４３／ＳＨ）が１．９％、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が１．６％、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が１．５％、京能置業（６００７９１／ＳＨ）が０．８％ずつ下落した。消費関連株、保険・証券株、エネルギー株、公益株なども売られている。

半面、ハイテク株は高い。スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）と携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）がそろって６．８％、業務ソフト開発大手の用友網絡科技（６００５８８／ＳＨ）が６．６％、電子機器メーカーの成都旭光電子（６００３５３／ＳＨ）が５．３％、半導体封止・検査の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が３．９％、フィンテック中国大手の恒生電子（６００５７０／ＳＨ）が３．５％ずつ上昇した。ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」が１．２％上昇している。そのほか、非鉄・レアメタル株、医薬株、自動車株も買われた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．２３ポイント（０．０９％）高の２６０．９７ポイント、深センＢ株指数が４．０２ポイント（０．３０％）安の１３４９．９５ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）