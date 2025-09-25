翌26日のDeNA戦に先発登板する巨人・山粼伊織投手が、前日練習を終えてインタビューに応じました。

2位DeNAを2.5ゲーム差で追っている巨人。26日からは敵地・横浜スタジアムで直接対決となる2連戦を戦います。両チームとも残り試合数は「5」。CSを本拠地・東京ドームで戦うべく、巨人にとっては負けられない戦いとなります。

そんな大事な直接対決の初戦を任された山粼投手。インタビュー開始から終始「勝ちたいですね、勝ちましょう」と言葉をくり返します。

さらに大事な一戦への意気込みを聞かれると「投げる試合は全部大事なので身構えるとかはない。いつも“勝ちたい”、“負けたくない”と思って投げてるんで。そこは変わらないです」とコメント。「残り試合も少ないですし、本当にもう最初からいけるところまで、全力でいこうと思います」と意気込みました。

インタビューでは「優勝を目指してずっとやっていたんで、優勝できなかったのが悔しい」と思いを吐露。続けて「優勝はもうできないってなっちゃったんで、あとは東京ドームで試合ができるように頑張るだけ」と、2位でのCS進出に向けて思いを明かしました。