【競輪祭女子王座戦】連覇狙う佐藤水菜ら出場28選手発表 児玉碧衣、石井寛子らが追う
JKAは25日、「第3回競輪祭女子王座戦」（11月19〜21日、小倉）の出場選手を発表した。
昨年の覇者・佐藤水菜が選考順位1位でエントリー。児玉碧衣、石井寛子ら強豪も名を連ねた。
（1）佐藤水菜（26＝神奈川）
（2）尾崎睦（40＝神奈川）
（3）石井寛子（39＝東京）
（4）仲沢春香（24＝福井）
（5）梅川風子（34＝東京）
（6）児玉碧衣（30＝福岡）
（7）坂口楓華（28＝愛知）
（8）久米詩（26＝静岡）
（9）柳原真緒（28＝福井）
（10）小林莉子（32＝東京）
（11）山原さくら（32＝山口）
（12）石井貴子（35＝千葉）
（13）尾方真生（26＝福岡）
（14）奥井迪（43＝東京）
（15）小林優香（31＝福岡）
（16）那須萌美（35＝宮崎）
（17）鈴木奈央（28＝静岡）
（18）大浦彩瑛（30＝神奈川）
（19）吉川美穂（32＝和歌山）
（20）竹野百香（23＝三重）
（21）太田美穂（29＝三重）
（22）細田愛未（30＝埼玉）
（23）畠山ひすい（23＝神奈川）
（24）青木美保（28＝埼玉）
（25）元砂七夕美（30＝奈良）
（26）岡本二葉（28＝東京）
（27）永塚祐子（40＝神奈川）
（28）五味田奈穂（28＝千葉）
※補欠1位は大久保花梨。年齢は開催初日時点