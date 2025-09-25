JKAは25日、「第3回競輪祭女子王座戦」（11月19〜21日、小倉）の出場選手を発表した。

昨年の覇者・佐藤水菜が選考順位1位でエントリー。児玉碧衣、石井寛子ら強豪も名を連ねた。

（1）佐藤水菜（26＝神奈川）

（2）尾崎睦（40＝神奈川）

（3）石井寛子（39＝東京）

（4）仲沢春香（24＝福井）

（5）梅川風子（34＝東京）

（6）児玉碧衣（30＝福岡）

（7）坂口楓華（28＝愛知）

（8）久米詩（26＝静岡）

（9）柳原真緒（28＝福井）

（10）小林莉子（32＝東京）

（11）山原さくら（32＝山口）

（12）石井貴子（35＝千葉）

（13）尾方真生（26＝福岡）

（14）奥井迪（43＝東京）

（15）小林優香（31＝福岡）

（16）那須萌美（35＝宮崎）

（17）鈴木奈央（28＝静岡）

（18）大浦彩瑛（30＝神奈川）

（19）吉川美穂（32＝和歌山）

（20）竹野百香（23＝三重）

（21）太田美穂（29＝三重）

（22）細田愛未（30＝埼玉）

（23）畠山ひすい（23＝神奈川）

（24）青木美保（28＝埼玉）

（25）元砂七夕美（30＝奈良）

（26）岡本二葉（28＝東京）

（27）永塚祐子（40＝神奈川）

（28）五味田奈穂（28＝千葉）

※補欠1位は大久保花梨。年齢は開催初日時点