歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

Asia tour 2025 大阪公演のステージショットを公開しました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「分け合いたいと思える人に出会えたなら怯えたくない」 大阪公演のステージショット公開 ＳＮＳに想い





浜崎あゆみさんは「YOU make me smile」と綴ると、複数枚の写真をアップ。







投稿された画像では、浜崎あゆみさんが、様々なステージ衣装でパフォーマンスをする姿や、大勢の観客が見つめる様子などが見て取れます。









更に、続く投稿で、浜崎あゆみさんは「分け合いたいと思える人に出会えたなら怯えたくない」と綴ると、「#ayuasiatour2025」・「#Osaka」・「#TA」・「#一座」と、ハッシュタグを添えてステージ写真を投稿。







この投稿にファンからは「向き合いたい分け合いたいと思える存在に出会えて、TAは幸せです❤ 怯えずにこれからも全力で向き合って行くよ❤」・「カッコイイ これからも全力でそんな背中を追いかけさせてね❤」・「大阪公演大成功おめでとうございます」などの反響が寄せられています。









