こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月25日は、静電容量無接点方式による圧倒的な打鍵感が特徴の、PFUのキーボード「HHKB Professional HYBRID」がお得に登場しています。

打鍵感にこだわる人必見。PFUの「HHKB Professional HYBRID」が22％オフの大特価に！

「一度使ったら戻れない」と噂される高級キーボード、PFUの「HHKB Professional HYBRID」が22%オフの大特価で販売中。静電容量無接点方式による圧倒的な打鍵感をこの価格で試せるチャンスです。

PFUの「Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID（HHKB）」は、ショートカット操作に適した合理的なキー配列でスピーディなタイピングを実現した、タイピングに特化した高級キーボード。

Bluetooth接続とUSB接続に対応し、最大4台までのデバイスを登録できるため、PC、タブレット、スマホをシームレスに切り替えて使えます。

制御キーと文字キー全般のキーマップをカスタマイズできる「キーマップ変更機能」を装備し、自分好みに最適化できるのも大きな魅力です。

静電容量無接点方式による唯一無二の打鍵感を実現

本商品は静電容量無接点方式を採用し、キー入力に物理的な接点がないため、チャタリング（誤入力）が起こらず、しなやかで心地よい極上のキータッチを実現。指が吸い付くような感覚は、多くのプログラマーやクリエイターから長年支持されてきました。

無駄を削ぎ落としたキー配列によって実現したA4ハーフサイズ強のコンパクトなサイズで、お気に入りの万年筆のような感覚で持ち運べるため、外出先でも“マイ・キーボード”として、HHKBならではのタッチとキー配列を楽しむことができます。

「HHKB Professional HYBRID」は、単なる入力デバイスではなく“タイピングを楽しむ道具”。22%オフの大特価の今こそ、憧れの打鍵感を手に入れる絶好のチャンスです。

なお、上記の表示価格は2025年9月25日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

