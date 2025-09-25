スギ花粉の飛散防止へ、群馬で上空から薬剤散布実験…地元の市長「国民病の対策に協力したい」

花粉症の原因となるスギ花粉の飛散防止に向けて、東京農業大（東京都）の小塩海平教授（植物生理学）らが２５日、群馬県安中市で薬剤の実証実験に乗り出す。

有人ヘリコプターで上空からスギ林約１５ヘクタールに薬剤を散布し、散布しない場所と比較して年度末にかけて効果を検証する。全国で最大規模の実験になるという。

市や小塩氏によると、利用する薬剤は農薬「パルカット」と同成分で、食品添加物だけでできている。動植物などに対する安全性は確認されているが、花粉を発生させるスギの雄花を枯れさせる効果がある。効果は１年で、ヘリに取り付けたノズルで散布する。

実験には西上秋間地区の市有林約４０ヘクタールを利用する。同市には他の樹種がほとんど混ざらないスギ林が広がり、周辺に住宅や農地が少ないことから、小塩氏が７月に同市に協力を依頼した。研究チームが国の花粉症対策事業の一環として林野庁から得た補助金を実験に活用する。

小塩氏は３０年以上、スギ花粉の研究を続け、これまでも浜松市や栃木県塩谷町で実験を行ってきた。今回は過去最大の面積で、薬剤の濃度や量、ノズルの形を変えながら効果的な散布方法を模索するという。

小塩氏は取材に「成果を出して、技術的にはいつでも実用化できるという状態にしたい」と意気込んだ。

安中市の岩井均市長は２２日の定例記者会見で「国民病とも呼ばれる花粉症対策に積極的に協力したい」と話した。