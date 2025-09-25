お散歩中、可愛がってくれそうな人に出会ったワンちゃんが、お腹を出して「撫でられ待ち」をする姿が「Ｘ」で大きな反響がありました。記事執筆時点で投稿には「10万件」ものいいね、がついています。



【写真】お腹を撫でてもらって、満足そうな柴犬さん

「お散歩中にお会いした方に

『触って大丈夫な子ですか？』って聞かれたので、

『むしろ、触ってほしい子なんです』

っていう会話してる時の待っている犬」



こんな説明とともに写真をポストしたのは「豆柴 はなこちゃん」（@mamesiba_875）さん（以下、飼い主さん）のアカウントです。愛犬のはなこちゃんは現在4歳になる豆柴の女の子です。



「すげぇ、撫でられる気まんまんだ…」

「可愛すぎます 是非是非会えたらワーシャゥシャッシャッシャってさせていただきたいですー!!!!!!!」

「これはたまらん かわいい〜 ﾜｼｬﾜｼｬﾓﾌﾓﾌしまくりたい〜」

はなこちゃんに会いたい！撫でたい！と願うたくさんの人たちからコメントが寄せられました。



お散歩コースでの出会い！！

「いつも通りのお散歩コースの中で、はなこのことを微笑ましい表情で見てくださる方に会いました」と飼い主さんは話します。「すると、はなこはその方から目を離さず近寄ろうとしました」。はなこちゃん、可愛がってくれそうな人は決して見逃しません！



その方は「とても丁寧に『触っても大丈夫な子ですか？』と聞いてくださった」とのことで、はなこちゃんは「その足元でもうおなかを見せていた」のだそう。飼い主さんがお返事する前にもはや、撫でてもらう体勢を整えていたというのが微笑ましいですね。



満足したはなこちゃん

「『こんな無防備でいいの？』と驚きながら、たくさんおなかや首まわりを撫でていただきました」と飼い主さんはいい、いっぱい撫でてもらうと「満足そうな表情でした」とふり返りました。



来月の誕生日で5歳に

ところで来月5歳のお誕生日を迎えるという、はなこちゃん。飼い主さんは「いまちょうど計画中なので、はなこには言ってないのですが…誕生日記念にキャンプを兼ねた旅行をしようと思っています。はなこの成長とともに、飼い主としての成長も感じられるような、そんなキャンプにしたいです」とわくわくするような楽しい予定について話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）