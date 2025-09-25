ケイト・スペード ニューヨークの秋バッグ♡KSDuo新作2型登場

季節の変わり目は、バッグから秋らしさを取り入れてみませんか。ケイト・スペード ニューヨークの人気モデル「KSDuo（ケーエスデュオ）」に、秋の装いを彩るスエードとレオパード柄ヘアカーフの2型が仲間入りしました。シンプルコーデにもしっかり映える存在感で、日常にちょっとしたスパイスを添えてくれる新作です。

秋らしさを纏う♡KSDuoスエードバッグ

「ケーエスデュオ スエード クロスボディ バッグ」は、落ち着いたニュアンスカラーとしっとり柔らかなスエード素材が魅力。

三日月型のシルエットがやわらかな雰囲気を演出し、オンにもオフにも取り入れやすいデザインです。

価格は52,800円（税込）、サイズは22㎝×27㎝×7㎝。秋のスタイリングに自然な季節感をプラスしてくれるアイテムです。

レオパード柄でアクセント♡華やぐ秋スタイル

「ケーエスデュオ ダウンタウン レオパード ヘアカーフ クロスボディ バッグ」は、毛足のあるヘアカーフ素材とクラシックなレオパード柄が特徴。

いつものコーディネートにアクセントを加え、華やかな印象を与えてくれます。価格は62,700円（税込）、サイズは22㎝×27㎝×7㎝。エッジィさとエレガンスを兼ね備えた秋の主役級バッグです。

4way仕様で自由自在♪頼れるKSDuo

KSDuoはクロスボディ、ショルダー、ベルトバッグ、クラッチバッグの4wayで使える万能デザイン。

取り外し可能なストラップでシーンに合わせたスタイリングが叶います。

コンパクトながら収納力もあり、アクティブな休日からフォーマルなシーンまで頼れる存在。秋の新作2型も、その使いやすさは変わらず健在です。

秋のおしゃれを彩るKSDuoで毎日をアップデート

ケイト・スペード ニューヨークの「KSDuo」から登場したスエードとレオパード柄の新作は、秋の気配を感じさせる魅力たっぷりのラインアップ。

価格は52,800円（税込）と62,700円（税込）、サイズは22㎝×27㎝×7㎝で展開。全国の直営店および公式オンラインストアで購入可能です。

日常をアップデートする秋バッグを、ぜひ手に入れてみてください♡