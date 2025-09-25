Snow Man・佐久間大介、「20歳になりました」と報告！ ファンは「最初で最後の推しです！」など祝福
Snow Manの佐久間大介さんは9月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。「20歳になりました」と報告し、ファンから祝福の声が寄せられています。
ファンからは「アイドル20歳おめでとうございます」「ついに20歳か…」「アイドルでいてくれてありがとう」「ずっとずっと私たちのアイドルでいて下さい」「最初で最後の推しです！」など、祝福の声が数多く寄せられました。
「ついに20歳か…」佐久間さんは「アイドル年齢が20歳になりました」と報告。あわせて、ライブ中の姿が写った1枚の写真も公開しました。佐久間さんは「これからもアイドル楽しみます」と、今後の抱負もつづっています。
「新アー写」も公開18日の投稿では「新アー写こっちにも残しておきます」とつづり、新しいアーティスト写真も公開。ファンからは「カッコよくて美しすぎて大好きです！」「もう私は何回、鼻血出したらイイんですか？！」など、歓喜の声が寄せられていました。今後の「アイドル・佐久間大介」の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)