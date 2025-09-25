25日（木）、ナゴヤ球場でのウエスタン・リーグ、対くふうハヤテ戦。中日の先発投手はウォルターズ、対するくふうハヤテの先発投手は田村朋輝。

中日は4回裏、先制に成功。一死から森駿太がライトへのソロを放ち1点を挙げた。

ウォルターズは4イニングを投げ56球、無安打、4奪三振、2四球、無失点で降板。5回表、この回の頭から登板した2番手の高橋幸佑は一死一塁とされたところで降板。後を継いだ土生翔太は増田将馬の適時打で1点を奪われる。中日は同点に追いつかれる。

6回表、マウンドに4番手の森山暁生が上がる。一死一・二塁とされたものの無失点で切り抜けた。

1対1の同点で迎えた6回裏、チェイビスの安打などで一死一・二塁とし、川越誠司の適時三塁打で2点を挙げた。続く辻本倫太郎も適時打を放ち1点を追加。勝ち越しに成功する。

8回表、この回の頭から登板した6番手の福敬登は、野口泰司の安打、塩粼栄多の二塁打などで二死満塁のピンチを招き、深草駿哉へ押し出し四球、和辻大輝の適時内野安打で2点を奪われる。打者7人に28球を投げたところで降板。7番手として登板した勝野昌慶は1アウトを奪い、中日はこの回2失点で終了。4対3となる。

1点リードの9回表、勝野はランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

中日はくふうハヤテに4対3で勝利した。

